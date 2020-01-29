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【M&A速報：2020/01/29（2）】オリックス不動産、ホテル・宿泊研修施設の運営子会社8社を合併

2020年1月29日 17:08

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記事提供元：フィスコ


*17:08JST 【M&A速報：2020/01/29（2）】オリックス不動産、ホテル・宿泊研修施設の運営子会社8社を合併
■オリックス不動産、ホテル・宿泊研修施設の運営子会社8社を合併

■燦キャピタルマネージメント<2134>、漫画北斎浮世絵プロジェクト有限責任事業組合を連結子会社化

■サイジニア<6031>、EC向けマーケティングサービス提供のZETAと資本業務提携

■前田建設工業<1824>、前田道路<1883>からの資本関係解消提案に回答　同社に対するTOBについて協議を続ける

■日本ハウズイング <4781>、建築設備エンジニアリング業のシンガポール子会社を完全子会社化

■ファナック<6954>、傘下のロボット用プラスチック部品成形のファナックロボット小屋を吸収合併

■北洋銀行<8524>、子会社でコンサルティング業の北海道共創パートナーズを完全子会社化

■共同ピーアール<2436>子会社で映画業界PR業のマンハッタンピープル、同業のアティカスを買収

■ヒトコムHD<4433>、ヒトコム・マーケティング未来創造ファンド1を設立　IoTハード端末「AIBeacon」開発のアドインテに出資

■ペット関連ネットサービス展開のシロップ、コロプラネクストなどから総額2億円の資金調達を実施

■H2オーケストレーター、事業承継支援分野で日本FBMコンサルティングと戦略的業務提携

■ファインジュエリーブランド「MILAMORE」展開のSpinel、MTパートナーズから資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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  • ダミー人形による実験の様子。後席ダミーは、運転席側でシートベルト非着用、助手席側でシートベルト着用となっている。（写真：JAFの発表資料より）
  • レーシングマシン走行(画像: 本田技研工業の発表資料より)
  • 開会式用公式服装姿を披露するアスリートたち
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  • リサイクルペットボトルによる720mlペットボトル商品。（写真：サントリーグループ発表資料より）
 

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