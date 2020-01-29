*17:08JST 【M&A速報：2020/01/29（2）】オリックス不動産、ホテル・宿泊研修施設の運営子会社8社を合併
■オリックス不動産、ホテル・宿泊研修施設の運営子会社8社を合併
■燦キャピタルマネージメント<2134>、漫画北斎浮世絵プロジェクト有限責任事業組合を連結子会社化
■サイジニア<6031>、EC向けマーケティングサービス提供のZETAと資本業務提携
■前田建設工業<1824>、前田道路<1883>からの資本関係解消提案に回答 同社に対するTOBについて協議を続ける
■日本ハウズイング <4781>、建築設備エンジニアリング業のシンガポール子会社を完全子会社化
■ファナック<6954>、傘下のロボット用プラスチック部品成形のファナックロボット小屋を吸収合併
■北洋銀行<8524>、子会社でコンサルティング業の北海道共創パートナーズを完全子会社化
■共同ピーアール<2436>子会社で映画業界PR業のマンハッタンピープル、同業のアティカスを買収
■ヒトコムHD<4433>、ヒトコム・マーケティング未来創造ファンド1を設立 IoTハード端末「AIBeacon」開発のアドインテに出資
■ペット関連ネットサービス展開のシロップ、コロプラネクストなどから総額2億円の資金調達を実施
■H2オーケストレーター、事業承継支援分野で日本FBMコンサルティングと戦略的業務提携
■ファインジュエリーブランド「MILAMORE」展開のSpinel、MTパートナーズから資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反発、ファーストリテとソフトバンクGの2銘柄で約48円分押し上げ 1/29 16:33
- 新興市場銘柄ダイジェスト:医学生物は急落、カヤックがストップ高 1/29 16:10
- セルシードが続伸、阪大の細胞シート心臓手術や新株予約権の大量行使など好感 1/29 15:57
- 丸山製作所が後場ストップ高、人体にも使える「微粒噴霧機」など注目される 1/29 15:56
- パイプドＨＤ 情報資産プラットフォーム「スパイラル」新版1.13.1を発表 1/29 15:48
広告
広告
広告