記事提供元：フィスコ
*17:22JST 【M&A速報：2020/01/28（2）】米ブラックストーン、ユニゾHDに対するTOB買付価格を5,600円に引き上げ
■米ブラックストーン、ユニゾHD<3258>に対するTOB買付価格を1株5,600円に引き上げ
■レオパレス21<8848>、レノなどから取締役解任などの株主提案議案の一部撤回に関する書面を受領
■大阪大学ベンチャーキャピタル、小型軽量な脳波センサー開発のPGVに5000万を追加出資
■ネオス<3627>、持株会社体制への移行準備を開始
■中国のコンデンサ製造販売の南通江海電容器、日立エーアイシーのコンデンサ事業承継会社を買収
■西村あさひ法律事務所、ドイツに欧州拠点を開設
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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