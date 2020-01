YOSHIKI、クイーンのロジャー・テイラーとの25年前の2ショットを投稿

クイーンのロジャー・テイラーが、自身のインスタグラムにYOSHIKIとの2ショット写真をアップし、親友との再会を喜んだ。YOSHIKIもまた、25年前の2ショット写真を掲載し、話題を呼んでいる。



・[動画]YOSHIKIの「結婚」発言に会場静まる



ロジャーは、2ショットに添えて「My old friend Yoshiki, who I collaborated with in '94 on a song called Foreign Sand, which we performed at a wonderful concert in Japan along with Bob Dylan and Joni Mitchell. Great memory(訳:94年に「Foreign Sand」という歌でコラボした、僕の古い友人YOSHIKI。僕たちは日本での素晴らしいコンサートでボブ・ディランやジョニー・ミッチェルと共に演奏した。素敵な思い出だ)」とコメントし、両者の親交の深さを伺わせた。



するとYOSHIKIも、自身のインスタグラムに「And 25 years ago, during the TV performance of ForeignSand at MusicStation backstage.(そして、多分25年前、クイーンのロジャーテイラーとコラボ曲でMステ出演時楽屋で」とのコメントと共に、昔懐かしい2ショットを掲載。



YOSHIKIとロジャーは、1992年に知り合って以来、4半世紀にわたる親友関係を築いている。1993年に、ロンドンのロジャーの自宅に招かれた際、食事中にコラボの話が上がり、その後、ロジャーが作詞し、YOSHIKIが作曲した「Foreign Sand」という曲が誕生した。94年にリリースされたこの作品は、日本、UKでチャート入り。2人は、1994年に奈良東大寺仏前前庭で開催された「The Great Experience」というイベントで、この「Foreign Sand」を演奏し、ステージでの共演もはたしている。



この2ショットに「ForeignSand、名曲です。昔より、今聴くとぐっと心に響きます!また是非コラ ボしてください!」「You guys should make another song together」「25年振りのふたたびの共演嬉しい限りです。またぜひ二人の共演を熱望します!」といったコメントが、世界中から寄せられている。

