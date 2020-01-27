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ネオジャパンが【関西】クラウド業務改革EXPOに出展

2020年1月27日 15:30

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■1月29日(水)～31日(金)インテックス大阪

ネオジャパン<3921>(東1)が、【関西】クラウド業務改革EXPOに出展する。

　今回のネオジャパンブースは、5年連続顧客満足度No.1、そして2年連続自治体ITシステム満足度調査No.1を獲得したグループウェア「desknet‘s　NEO」、ビジネスチャット「ChatLuck」、desknet‘s　NEOで利用できる業務アプリ作成ツール「AppSuite」を展示しする。3日間を通し、ブース内ステージにて働き方改革に関するセミナーも行う予定。

・開催概要 『2020Japan　IT　Week関西　第4回 関西クラウド業務改革EXPO』 会期:1月29日(水)～31日(金)10時～18時(最終日は17時まで) 会場:インテックス大阪 3～5号館(小間番号:1-47)大阪市住之江区南港北1-5-102 主催: リード　エグジビジョン　ジャパン株式会社 入場: 入場無料 (来場には招待券が必要) 無料招待券申込:https://www.japan-it-osaka.jp/ja-jp/visit.html

・展示内容 【多様な働き方を支援するグループウェア】 　働き方改革法の施行に伴い、限られた労働時間を有効に活用するため、業務のムダをなくしていかなければならない。働き方改革の即戦力となるツールとして、スケジュールや会議室管理、ワークフローに加え、ウェブ会議も利用できる26のアプリケーションを搭載したグループウェアを中心とした様々な製品を紹介する。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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