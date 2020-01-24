

*15:19JST 東証業種別ランキング：不動産業が上昇率トップ

不動産業が上昇率トップ。三菱地所<8802>は本日、「長期経営計画2030」策定を発表したことが買い材料視され3.76％上昇した。そのほか、空運業、陸運業、サービス業、医薬品、石油・石炭製品などが上昇した。一方で保険業が下落率トップ。そのほか、証券業、海運業、水産・農林業、小売業などが下落した。



1. 不動産業 ／ 1,568.62 ／ 1.41

2. 空運業 ／ 278.82 ／ 1.08

3. 陸運業 ／ 2,312.45 ／ 0.81

4. サービス業 ／ 2,381.78 ／ 0.51

5. 医薬品 ／ 3,305.48 ／ 0.48

6. 石油・石炭製品 ／ 1,066.13 ／ 0.42

7. 金属製品 ／ 1,161.61 ／ 0.28

8. 機械 ／ 1,903.77 ／ 0.23

9. 電気機器 ／ 2,723.52 ／ 0.17

10. 卸売業 ／ 1,600.82 ／ 0.13

11. 鉄鋼 ／ 395.67 ／ 0.12

12. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,681.29 ／ 0.06

13. 精密機器 ／ 8,432.78 ／ 0.05

14. 化学工業 ／ 2,056.62 ／ -0.02

15. その他製品 ／ 3,078.81 ／ -0.05

16. 建設業 ／ 1,235.33 ／ -0.10

17. 情報・通信業 ／ 4,004.15 ／ -0.13

18. 食料品 ／ 1,721.96 ／ -0.26

19. 電力・ガス業 ／ 394.32 ／ -0.32

20. 非鉄金属 ／ 916. ／ -0.32

21. ガラス・土石製品 ／ 1,072.23 ／ -0.38

22. 鉱業 ／ 309.05 ／ -0.40

23. パルプ・紙 ／ 513.58 ／ -0.41

24. 銀行業 ／ 146.49 ／ -0.43

25. 繊維業 ／ 642.99 ／ -0.45

26. 輸送用機器 ／ 2,789.77 ／ -0.45

27. ゴム製品 ／ 2,851.92 ／ -0.65

28. その他金融業 ／ 668.94 ／ -0.66

29. 小売業 ／ 1,240.76 ／ -0.66

30. 水産・農林業 ／ 511.22 ／ -0.88

31. 海運業 ／ 267.45 ／ -0.90

32. 証券業 ／ 359.54 ／ -1.11

33. 保険業 ／ 1,007.5 ／ -1.22《US》