*15:19JST 東証業種別ランキング：不動産業が上昇率トップ
不動産業が上昇率トップ。三菱地所<8802>は本日、「長期経営計画2030」策定を発表したことが買い材料視され3.76％上昇した。そのほか、空運業、陸運業、サービス業、医薬品、石油・石炭製品などが上昇した。一方で保険業が下落率トップ。そのほか、証券業、海運業、水産・農林業、小売業などが下落した。
1. 不動産業 ／ 1,568.62 ／ 1.41
2. 空運業 ／ 278.82 ／ 1.08
3. 陸運業 ／ 2,312.45 ／ 0.81
4. サービス業 ／ 2,381.78 ／ 0.51
5. 医薬品 ／ 3,305.48 ／ 0.48
6. 石油・石炭製品 ／ 1,066.13 ／ 0.42
7. 金属製品 ／ 1,161.61 ／ 0.28
8. 機械 ／ 1,903.77 ／ 0.23
9. 電気機器 ／ 2,723.52 ／ 0.17
10. 卸売業 ／ 1,600.82 ／ 0.13
11. 鉄鋼 ／ 395.67 ／ 0.12
12. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,681.29 ／ 0.06
13. 精密機器 ／ 8,432.78 ／ 0.05
14. 化学工業 ／ 2,056.62 ／ -0.02
15. その他製品 ／ 3,078.81 ／ -0.05
16. 建設業 ／ 1,235.33 ／ -0.10
17. 情報・通信業 ／ 4,004.15 ／ -0.13
18. 食料品 ／ 1,721.96 ／ -0.26
19. 電力・ガス業 ／ 394.32 ／ -0.32
20. 非鉄金属 ／ 916. ／ -0.32
21. ガラス・土石製品 ／ 1,072.23 ／ -0.38
22. 鉱業 ／ 309.05 ／ -0.40
23. パルプ・紙 ／ 513.58 ／ -0.41
24. 銀行業 ／ 146.49 ／ -0.43
25. 繊維業 ／ 642.99 ／ -0.45
26. 輸送用機器 ／ 2,789.77 ／ -0.45
27. ゴム製品 ／ 2,851.92 ／ -0.65
28. その他金融業 ／ 668.94 ／ -0.66
29. 小売業 ／ 1,240.76 ／ -0.66
30. 水産・農林業 ／ 511.22 ／ -0.88
31. 海運業 ／ 267.45 ／ -0.90
32. 証券業 ／ 359.54 ／ -1.11
33. 保険業 ／ 1,007.5 ／ -1.22《US》
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