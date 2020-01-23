*17:25JST 【M&A速報：2020/01/23（2）】メルカリ傘下のメルペイ、金融プラットフォームベンチャーのOrigamiを買収
■メルカリ<4385>傘下のメルペイ、金融プラットフォームベンチャーのOrigamiを買収
■京セラドキュメントソリューションズ、ECMソリューションプロバイダーの仏Everteam社を買収
■訪問看護ステーション運営などのソフィアメディ、奈良県桜井市の訪問看護ステーション運営のCommunity Managementの株式を取得
■丸紅ベンチャーズ、会話型コマースによる飲料販売の米Iris Nova社に出資
■エムアウトグループでITエンジニア向け総合求職・学習プラットフォーム「paiza」運営のギノ、J-STARの支援を受けMBOを実施
■メンバーズ<2130>、子会社７社の吸収合併と社内カンパニー制導入を発表
■オルトプラス<3672>、子会社でソーシャルゲーム開発・運営のscopesを吸収合併
■バイオ医薬品製造販売の米アムジェン、アステラス・アムジェン・バイオファーマを完全子会社化 アステラス製薬<4503>が全保有株を売却
■gbHD<6557>、育児サポートAI開発のファーストアセントと資本業務提携
■エル・ティー・エス<6560>、IoTのビジネス化検討初期段階でのフィージビリティスタディ支援のイオトイジャパンを子会社化
■MTG<7806>、ウォーターサーバー事業を分社化 萬楽庵に全株式を譲渡
■ヤマトHD<9064>、グループ経営体制の再編を発表 純粋持株会社から事業会社制に
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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