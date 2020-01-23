マーケット RSS

 

【M&A速報：2020/01/23（1）】キーテクノロジースタートアップのビットキー、総額39億円超の資金調達

2020年1月23日 15:00

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*15:00JST 【M&A速報：2020/01/23（1）】キーテクノロジースタートアップのビットキー、総額39億円超の資金調達
■キーテクノロジースタートアップのビットキー、シリーズAラウンドで総額39億円超の資金調達を実施

■東芝テック<6588>、小売り店向けAIカートシステム開発のニュージーランドIMAGR社に出資

■若手農家や新規就農者の技術指導支援サービス「農業後継者育成システム」展開のAGRI SMILE、4000万円の資金調達を実施

■パーソナライズシャンプー「MEDULLA」開発のスパーティー(Sparty)、丸井グループ<8252>などから約6億円の資金調達を実施

■東芝機械<6104>、導入した買収防衛策に基づき、独立委員会へ諮問を行ったと発表

■ウェルス・マネジメント<3772>筆頭株主のKAGITOMI HOLDINGS、同社親会社の合同会社アクアマリーンと合併

■鴻池運輸<9025>、バングラデシュの衣料品検品・検針・修整作業会社PQC KUWAHARA REPAIR CENTREに33％出資

■AGSコンサルティング、身体障がい者向けSNSサイト「OpenGate」等運営のアクティベートラボに出資

■ユナイテッド<2497>、事業ポートフォリオの整理と今後の注力事業を発表

■ユナイテッド<2497>子会社でアプリ開発のトライフォート、MBOを実施　アプリ受託開発事業は新会社に承継しユナイテッドへ譲渡

■ユナイテッド<2497>子会社でインターネット占い館「ミラー(MIROR)」運営のラップス、MBOを実施

■アミューズ<4301>、子会社でアーティストグッズ事業の希船工房に追加出資し完全子会社化

■NTTドコモ・ベンチャーズ、英会話をリアルタイムに書き起こす音声認識AIサービス「Otter」提供のAISenseに出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：大幅安で56.74ドル、需要減少に対する警戒感高まる
  2. NY原油：小幅反落で58.34ドル、新型コロナウイルスの感染拡大で需要鈍化懸念が浮上
  3. NYの視点：株式相場が史上最高値を更新する中、署名投資家の警鐘も
  4. ソレイジア・ファーマは下値切り上げ、がん領域創薬ベンチャー
  5. 欧州為替：ドル・円は110円台を回復、米大統領の発言に反応
  1. マクアケは続落も1Q決算発表を先取りし下値に直近IPO株買いが継続
  2. NY原油：大幅安で56.74ドル、需要減少に対する警戒感高まる
  3. 相場展望1月20日号　金融相場でバブルが膨らみ続け、米株の独り勝ちでダウ3万ドルも
  4. Abalance 　福島大波太陽光発電所に係る融資枠組成を発表
  5. NY原油：小幅反発、米石油掘削リグ稼働数の増加で上値重い
  1. サニーサイドアップは「ゴーン会見を助けた一部上場カリスマ女性社長」などで注目され後場次第高
  2. 【新春活躍期待の注目銘柄】両毛システムズは大化けの素地十分
  3. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  4. 【特集】極低位10銘柄の材料性・テーマ性とは？
  5. 個人投資家・有限亭玉介：2020年に向けてお宝銘柄となるか…直近の注目株【FISCOソーシャルレポーター】

広告

写真で見るニュース

  • 718 ボクスター GTS 4.0（画像: ポルシェの発表資料より）
  • 新型名阪特急「ひのとり」。（画像: ＫＮＴ－ＣＴホールディングスの発表資料より）
  • 画像はイメージです。
  • 画像はイメージです。
  • 動画「THE FIRST LONG DRIVE ～＃きっかけは三世代免許～」。（画像: NEXCO東日本の発表資料より）
  • ジョビー・アビエーションによるeVTOL。（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

早大研究グループが開発した触媒による化学反応。二酸化炭素と水素からメタンと水が発生する（早稲田大学の発表資料より）

化学反応を促し低温での二酸化炭素資源化が可能に　早大の研究

MEFULL茶屋町（左）とMEFULL浦和のイメージ（野村不動産発表資料より）

野村不動産、都市型商業施設の新ブランド「ミーフル」を全国展開へ

双曲線軌道を描く天体の概念図 （c） 国立天文台

太陽系内を高速移動する天体、UFO説裏づけの証拠となるか　国立天文台らの研究

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  3. 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!