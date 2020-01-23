*15:00JST 【M&A速報：2020/01/23（1）】キーテクノロジースタートアップのビットキー、総額39億円超の資金調達
■キーテクノロジースタートアップのビットキー、シリーズAラウンドで総額39億円超の資金調達を実施
■東芝テック<6588>、小売り店向けAIカートシステム開発のニュージーランドIMAGR社に出資
■若手農家や新規就農者の技術指導支援サービス「農業後継者育成システム」展開のAGRI SMILE、4000万円の資金調達を実施
■パーソナライズシャンプー「MEDULLA」開発のスパーティー(Sparty)、丸井グループ<8252>などから約6億円の資金調達を実施
■東芝機械<6104>、導入した買収防衛策に基づき、独立委員会へ諮問を行ったと発表
■ウェルス・マネジメント<3772>筆頭株主のKAGITOMI HOLDINGS、同社親会社の合同会社アクアマリーンと合併
■鴻池運輸<9025>、バングラデシュの衣料品検品・検針・修整作業会社PQC KUWAHARA REPAIR CENTREに33％出資
■AGSコンサルティング、身体障がい者向けSNSサイト「OpenGate」等運営のアクティベートラボに出資
■ユナイテッド<2497>、事業ポートフォリオの整理と今後の注力事業を発表
■ユナイテッド<2497>子会社でアプリ開発のトライフォート、MBOを実施 アプリ受託開発事業は新会社に承継しユナイテッドへ譲渡
■ユナイテッド<2497>子会社でインターネット占い館「ミラー(MIROR)」運営のラップス、MBOを実施
■アミューズ<4301>、子会社でアーティストグッズ事業の希船工房に追加出資し完全子会社化
■NTTドコモ・ベンチャーズ、英会話をリアルタイムに書き起こす音声認識AIサービス「Otter」提供のAISenseに出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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