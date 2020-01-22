記事提供元：フィスコ
*17:18JST 【M&A速報：2020/01/22（2）】大陽日酸<4091>、持株会社体制に移行
■大陽日酸<4091>、持株会社体制に移行
■BlackCrow Capital 1号ファンド、アパレルとロボティクスが融合したウェア「Powered Clothing」開発の米Seismicに出資
■エンターテインメントショー向けインターネットテレビ局サービス開発のNetelly、KVPから総額2,500万円の資金調達を実施
■メディカル一光グループ<3353>、グループ内組織を再編
■レシップHD<7213>、子会社2社を合併
■特種東海製紙<3708>、井川社有林などに関わる事業を新設子会社に承継
■白銅<7637>、ベトナム大手非鉄金属商社のOristar Corporationに出資
■ベルーナ<9997>、医療機関向け医療人材派遣事業のシンガポールJOBSTUDIOを買収
■アイフリークモバイル<3845>、ソフトウェア開発の子会社2社を合併
■ノダ<7879>グループ、MDFボード・合板など製造販売のインドネシアIFI 社に出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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