話題沸騰！鬼才ジャームッシュ監督のゾンビ映画『デッド・ドント・ダイ』予告編解禁

鬼才ジム・ジャームッシュ監督が、まさかのゾンビ映画を手がけて話題の『The Dead Don’t Die(原題)』の邦題が『デッド・ドント・ダイ』に決定。写真:Credit : Abbot Genser / Focus Features (C) 2019 Image Eleven Productions, Inc. (C) 2019 Image Eleven Productions, Inc. All Rights Reserved. [写真拡大]