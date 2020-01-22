*09:50JST 出来高変化率ランキング（9時台）～東製鉄、興研などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月22日 09:39 現在]
（直近5日平均出来高比較）
<1358*> 上場2倍 46282 5994.2 672.11% 0.28%
<4772*> ストリームM 512000 188720 171.30% 2.86%
<7963*> 興研 1288500 600360 114.62% 6.41%
<3747*> インタトレード 370500 172980 114.19% 3.8%
<1758*> 太洋基礎 25900 12540 106.54% 7.43%
<3150*> グリムス 58200 28400 104.93% 7.55%
<3109*> シキボウ 1468100 746720 96.61% 0.95%
<4364*> マナック 1172300 602560 94.55% 17.25%
<7685*> BUYSELL 68000 36380 86.92% 4.19%
<1724*> シンクレイヤ 285600 154360 85.02% 3.01%
<3111*> オーミケンシ 536200 298640 79.55% 12.82%
<5423*> 東製鉄 1321200 744700 77.41% -0.13%
<3487*> CREロジ 15154 8681.4 74.56% -1.53%
<6560*> LTS 202400 118880 70.26% 3.64%
<6033*> エクストリーム 52700 32260 63.36% 2.56%
<7211*> 三菱自 4660500 2979460 56.42% -5.07%
<8202*> ラオックス 4989300 3206580 55.60% -2.31%
<3938*> LINE 342600 235420 45.53% 0%
<9419*> ワイヤレスG 320400 220500 45.31% 4.71%
<1890*> 東洋建 903700 698760 29.33% 6.83%
<6063*> EAJ 188700 146320 28.96% 3.73%
<1571*> 日経インバ 207541 161505.6 28.50% -0.07%
<6235*> オプトラン 304300 244880 24.26% 5.7%
<6254*> 野村マイクロ 65600 53560 22.48% 3.89%
<4574*> 大幸薬品 238400 200840 18.70% 4.88%
<2695*> くら寿司 101900 86220 18.19% 4.71%
<4575*> CANBAS 102000 88540 15.20% 4.12%
<1808*> 長谷工 810600 784360 3.35% 4.24%
<3475*> グッドコムA 90900 88360 2.87% 4.63%
<3825*> REMIX 516800 503840 2.57% -2.72%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》
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