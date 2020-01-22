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出来高変化率ランキング（9時台）～東製鉄、興研などがランクイン

2020年1月22日 09:50

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記事提供元：フィスコ


*09:50JST 出来高変化率ランキング（9時台）～東製鉄、興研などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月22日　09:39　現在]
（直近5日平均出来高比較）
<1358*> 上場2倍　　　　　 　46282 　5994.2　 672.11% 0.28%
<4772*> ストリームM　　　 　512000 　188720　 171.30% 2.86%
<7963*> 興研　　　　　　　 　1288500 　600360　 114.62% 6.41%
<3747*> インタトレード　　 　370500 　172980　 114.19% 3.8%
<1758*> 太洋基礎　　　　　 　25900 　12540　 106.54% 7.43%
<3150*> グリムス　　　　　 　58200 　28400　 104.93% 7.55%
<3109*> シキボウ　　　　　 　1468100 　746720　 96.61% 0.95%
<4364*> マナック　　　　　 　1172300 　602560　 94.55% 17.25%
<7685*> BUYSELL　　 　68000 　36380　 86.92% 4.19%
<1724*> シンクレイヤ　　　 　285600 　154360　 85.02% 3.01%
<3111*> オーミケンシ　　　 　536200 　298640　 79.55% 12.82%
<5423*> 東製鉄　　　　　　 　1321200 　744700　 77.41% -0.13%
<3487*> CREロジ　　　　 　15154 　8681.4　 74.56% -1.53%
<6560*> LTS　　　　　　 　202400 　118880　 70.26% 3.64%
<6033*> エクストリーム　　 　52700 　32260　 63.36% 2.56%
<7211*> 三菱自　　　　　　 　4660500 　2979460　 56.42% -5.07%
<8202*> ラオックス　　　　 　4989300 　3206580　 55.60% -2.31%
<3938*> LINE　　　　　 　342600 　235420　 45.53% 0%
<9419*> ワイヤレスG　　　 　320400 　220500　 45.31% 4.71%
<1890*> 東洋建　　　　　　 　903700 　698760　 29.33% 6.83%
<6063*> EAJ　　　　　　 　188700 　146320　 28.96% 3.73%
<1571*> 日経インバ　　　　 　207541 　161505.6　 28.50% -0.07%
<6235*> オプトラン　　　　 　304300 　244880　 24.26% 5.7%
<6254*> 野村マイクロ　　　 　65600 　53560　 22.48% 3.89%
<4574*> 大幸薬品　　　　　 　238400 　200840　 18.70% 4.88%
<2695*> くら寿司　　　　　 　101900 　86220　 18.19% 4.71%
<4575*> CANBAS　　　 　102000 　88540　 15.20% 4.12%
<1808*> 長谷工　　　　　　 　810600 　784360　 3.35% 4.24%
<3475*> グッドコムA　　　 　90900 　88360　 2.87% 4.63%
<3825*> REMIX　　　　 　516800 　503840　 2.57% -2.72%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》

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