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ケア21が急伸、自社株買いが好感され1カ月ぶり1600円台に復帰

2020年1月22日 09:53

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■発行株数の4.4%を上限に5月15日まで実施

　ケア21<2373>(JQS)は1月22日、大きく出直り、取引開始後に一時19%高の1630円(261円高)まで上げて約1カ月ぶりに1600円台に復帰した。

　21日の取引終了後、自己株式の取得(自社株買い)を発表し、取得上限株数20.0万株(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合4.4%)、上限金額3.00億円で、2020年2月3日から20年5月15日まで実施するとし、好感されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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