「映画秘宝」休刊号は映画愛爆発！映画狂人175名集結＆特別イラスト展開へ

1月21日に発売される映画雑誌「映画秘宝」の25周年記念号にして休刊号となる2020年3月号(1210円+税)の詳細が明らかになった。写真:「映画秘宝」2020年3月号の表紙イラスト (C)Yosensha Co., Ltd. All rights reserved.[写真拡大]