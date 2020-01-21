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出来高変化率ランキング（13時台）～JMC、バンクオブイノベなどがランクイン

2020年1月21日 14:04

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記事提供元：フィスコ


*14:04JST 出来高変化率ランキング（13時台）～JMC、バンクオブイノベなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月21日　13:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1487>*米国債券（為替ヘッジ) 　10018 　84.2　 11797.86% 0.27%
<8202> ラオックス　　　　 　9623900 　103640　 9185.89% 21.72%
<1883> 前田道　　　　　　 　4071900 　275860　 1376.07% 22.33%
<7963> 興研　　　　　　　 　1638500 　168980　 869.64% 16.84%
<7980> 重松製　　　　　　 　2425700 　275180　 781.50% 29.76%
<9685> KYCOM　　　　 　1242500 　146160　 750.10% 2.6%
<1724> シンクレイヤ　　　 　428000 　55760　 667.58% 12.99%
<4551> 鳥居薬　　　　　　 　295300 　39080　 655.63% 7.29%
<8705> 岡藤HD　　　　　 　1939300 　291740　 564.74% 5.76%
<6946> 日アビオ　　　　　 　710000 　111460　 537.00% 15.86%
<3109> シキボウ　　　　　 　1855500 　310000　 498.55% 10.86%
<5704>*JMC　　　　　　 　295100 　57460　 413.57% 7.08%
<7070> Ｊ−ＳＩＨＤ　　　　　 　260100 　51920　 400.96% 7.79%
<9425> 日本テレホン　　　 　99800 　22020　 353.22% -1.6%
<5983> イワブチ　　　　　 　171900 　38000　 352.37% 13.14%
<6063> EAJ　　　　　　 　355900 　81540　 336.47% 14.25%
<4393>*バンクオブイノベ　 　315900 　73000　 332.74% 2.11%
<4438> Welby　　　　 　99100 　23940　 313.95% -7.2%
<4485> JTOWER　　　 　2515800 　640040　 293.07% 7.69%
<6291> エアーテック　　　 　1026500 　272100　 277.25% 6.93%
<1758>*太洋基礎　　　　　 　17100 　4580　 273.36% 10.34%
<9262> シルバーライフ　　 　535100 　144000　 271.60% -1.73%
<3475> グッドコムA　　　 　171900 　49840　 244.90% 5.08%
<5287> イトーヨーギョ　　 　65600 　20120　 226.04% 4.12%
<8613> 丸三証　　　　　　 　457600 　148420　 208.31% 5.68%
<3985> テモナ　　　　　　 　1063300 　353220　 201.03% -0.36%
<4651>*サニックス　　　　 　2800000 　943540　 196.75% 4.87%
<8117> 中央自　　　　　　 　104400 　38120　 173.87% 2.26%
<1890> 東洋建　　　　　　 　1223400 　447760　 173.23% 3.35%
<8848>*レオパレス21　　 　11182500 　4199820　 166.26% 6.53%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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