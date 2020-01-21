*14:04JST 出来高変化率ランキング（13時台）～JMC、バンクオブイノベなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月21日 13:41 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1487>*米国債券（為替ヘッジ) 10018 84.2 11797.86% 0.27%
<8202> ラオックス 9623900 103640 9185.89% 21.72%
<1883> 前田道 4071900 275860 1376.07% 22.33%
<7963> 興研 1638500 168980 869.64% 16.84%
<7980> 重松製 2425700 275180 781.50% 29.76%
<9685> KYCOM 1242500 146160 750.10% 2.6%
<1724> シンクレイヤ 428000 55760 667.58% 12.99%
<4551> 鳥居薬 295300 39080 655.63% 7.29%
<8705> 岡藤HD 1939300 291740 564.74% 5.76%
<6946> 日アビオ 710000 111460 537.00% 15.86%
<3109> シキボウ 1855500 310000 498.55% 10.86%
<5704>*JMC 295100 57460 413.57% 7.08%
<7070> Ｊ−ＳＩＨＤ 260100 51920 400.96% 7.79%
<9425> 日本テレホン 99800 22020 353.22% -1.6%
<5983> イワブチ 171900 38000 352.37% 13.14%
<6063> EAJ 355900 81540 336.47% 14.25%
<4393>*バンクオブイノベ 315900 73000 332.74% 2.11%
<4438> Welby 99100 23940 313.95% -7.2%
<4485> JTOWER 2515800 640040 293.07% 7.69%
<6291> エアーテック 1026500 272100 277.25% 6.93%
<1758>*太洋基礎 17100 4580 273.36% 10.34%
<9262> シルバーライフ 535100 144000 271.60% -1.73%
<3475> グッドコムA 171900 49840 244.90% 5.08%
<5287> イトーヨーギョ 65600 20120 226.04% 4.12%
<8613> 丸三証 457600 148420 208.31% 5.68%
<3985> テモナ 1063300 353220 201.03% -0.36%
<4651>*サニックス 2800000 943540 196.75% 4.87%
<8117> 中央自 104400 38120 173.87% 2.26%
<1890> 東洋建 1223400 447760 173.23% 3.35%
<8848>*レオパレス21 11182500 4199820 166.26% 6.53%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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