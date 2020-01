『1917 命をかけた伝令』がアメリカ製作者組合賞受賞、オスカーに一歩近づく

2月発表の第92回アカデミー賞の前哨戦が次々行われているが、作品賞の行方を占うアメリカ製作者組合(PGA)賞が発表され、『1917 命をかけた伝令』が受賞し、大混戦の作品賞レースから頭一つ抜きん出た。写真:『1917 命をかけた伝令』 (C)2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved. [写真拡大]