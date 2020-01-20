記事提供元：フィスコ
*17:08JST 【M&A速報：2020/01/20（2）】伊藤忠商事、AI関連技術開発スタートアップのクーガーと資本業務提携
■伊藤忠商事<8001>、AI関連技術開発スタートアップのクーガーと資本業務提携
■IoT事業などのWiz、デジタルマーケティング事業のdigital chillを子会社化
■クワザワ<8104>、首都圏地域を対象とした大規模修繕工事事業のフリー・ステアーズを買収
■オリンパス<7733>、中国孫会社Olympus (Shenzhen) Industrialの譲渡を中止
■IDホールディングス<4709>、グループ内組織を再編
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《SI》
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