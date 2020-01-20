記事提供元：フィスコ
*08:13JST 1/20
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（24041.26、+108.13）
・NYダウは上昇（29348.10、+50.46）
・ナスダック総合指数は上昇（9388.94、+31.81)
・シカゴ日経225先物は上昇（24035、大阪比+5）
・SOX指数は上昇（1916.62、+12.69）
・VIX指数は低下（12.10、-0.22）
・米原油先物は上昇（58.54、+0.02）
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・1ドル110円00-10銭
・米長期金利は上昇
・IR（統合リゾート）汚職拡大
・消費増税による景気下押し
・北朝鮮をめぐる地政学リスク
留意事項
・国債買いオペ
・鉱工業生産（11月）
・設備稼働率（11月）
・コンビニエンスストア売上高（12月）
・日銀金融政策決定会合（21日まで）
・通常国会召集
・安倍首相が衆院本会議で施政方針演説
・トランプ米大統領就任から3年
・米株式市場は休場(キング牧師生誕記念日)
・国際通貨基金（IMF）世界経済見通し（WEO）発表《ST》
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