

*08:13JST 1/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（24041.26、+108.13）

・NYダウは上昇（29348.10、+50.46）

・ナスダック総合指数は上昇（9388.94、+31.81)

・シカゴ日経225先物は上昇（24035、大阪比+5）

・SOX指数は上昇（1916.62、+12.69）

・VIX指数は低下（12.10、-0.22）

・米原油先物は上昇（58.54、+0.02）

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・1ドル110円00-10銭

・米長期金利は上昇

・IR（統合リゾート）汚職拡大

・消費増税による景気下押し

・北朝鮮をめぐる地政学リスク

留意事項

・国債買いオペ

・鉱工業生産（11月）

・設備稼働率（11月）

・コンビニエンスストア売上高（12月）

・日銀金融政策決定会合（21日まで）

・通常国会召集

・安倍首相が衆院本会議で施政方針演説

・トランプ米大統領就任から3年

・米株式市場は休場(キング牧師生誕記念日)

・国際通貨基金（IMF）世界経済見通し（WEO）発表《ST》