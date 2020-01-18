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英ポンド週間見通し：伸び悩みか、インフレ見通し引き下げの思惑も

2020年1月18日 14:24

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記事提供元：フィスコ


*14:24JST 英ポンド週間見通し：伸び悩みか、インフレ見通し引き下げの思惑も
■上げ渋り、英国金利の先安観強まる

先週のポンド・円は上げ渋り。欧州連合（EU）離脱後の移行期間内に英国はEUとの間で自由貿易協定を締結可能との見方が浮上し、ポンド・円は一時144円台に上昇した。しかしながら、インフレ鈍化の思惑などで英国金利の先安観が強まり、ポンド・円の上げ幅は縮小した。取引レンジ：142円37銭−144円53銭。

■伸び悩みか、インフレ見通し引き下げの思惑も

今週のポンド・円は伸び悩みか。1月30日開催の英中銀金融政策委員会（MPC）を控え、12月失業率や1月製造業PMIなど経済指標が材料視されそうだ。個人消費関連など経済指標の悪化が確認されており、次回MPC会合でのインフレ見通し引き下げもあり得ることから、対円レートは伸び悩むとみられる。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント
・21日：12月失業率（11月：3.5％）
・24日：マークイット1月製造業PMI（12月：47.5）

予想レンジ：142円20銭−144円20銭《FA》

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