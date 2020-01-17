オータケ　ストップ高買い気配、通期純利益を上方修正、固定資産売却益を特別利益に計上／新興市場スナップショット



*13:58JST <7434> オータケ 2181カ -

ストップ高買い気配。20年5月期通期純利益を従来予想の3.00億円から9.00億円（前期実績4.20億円）に上方修正している。名古屋市の事務所を譲渡し、固定資産売却益6.63億円を特別利益として計上する。10日に発表した第2四半期累計（19年6-11月）決算は純利益が同38.3％減の1.69億円となっていた。《US》