

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、米住宅着工件数など

＜国内＞

08:50 対外・対内証券投資(先週)

13:30 第3次産業活動指数(11月) 1.0％ -4.6％

16:00 訪日外国人客数(12月)



＜海外＞

11:00 中・固定資産投資(都市部)(12月) 5.2％ 5.2％

11:00 中・GDP(10-12月) 6.0％ 6.0％

11:00 中・鉱工業生産指数(12月) 5.9％ 6.2％

11:00 中・小売売上高(12月) 7.9％ 8.0％

11:00 中・調査失業率(12月) 5.1％

11:00 中・不動産投資(12月) 10.2％

17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(1月15日まで1カ月間)

18:00 欧・ユーロ圏経常収支(11月) 324億ユーロ

18:30 英・小売売上高指数(12月) 0％ -0.6％

19:00 欧・ユーロ圏CPI(12月) 0.3％ 0.3％

22:30 米・住宅着工件数(12月) 137.8万戸 136.5万戸

22:30 米・住宅建設許可件数(12月) 147.0万戸 148.2万戸

23:15 米・鉱工業生産指数(12月) 0.1％ 1.1％

23:15 米・設備稼働率(12月) 77.3％ 77.3％

24:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(1月) 99.0 99.3

24:00 米・JOLT求人件数(11月) 727.0万件 726.7万件



韓・中央銀行が政策金利発表

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》