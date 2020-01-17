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今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、米住宅着工件数など

2020年1月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中GDP、中小売売上高、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:30　第3次産業活動指数(11月)　1.0％　-4.6％
16:00　訪日外国人客数(12月)


＜海外＞
11:00　中・固定資産投資(都市部)(12月)　5.2％　5.2％
11:00　中・GDP(10-12月)　6.0％　6.0％
11:00　中・鉱工業生産指数(12月)　5.9％　6.2％
11:00　中・小売売上高(12月)　7.9％　8.0％
11:00　中・調査失業率(12月)　　5.1％
11:00　中・不動産投資(12月)　　10.2％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(1月15日まで1カ月間)
18:00　欧・ユーロ圏経常収支(11月)　　324億ユーロ
18:30　英・小売売上高指数(12月)　0％　-0.6％
19:00　欧・ユーロ圏CPI(12月)　0.3％　0.3％
22:30　米・住宅着工件数(12月)　137.8万戸　136.5万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(12月)　147.0万戸　148.2万戸
23:15　米・鉱工業生産指数(12月)　0.1％　1.1％
23:15　米・設備稼働率(12月)　77.3％　77.3％
24:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(1月)　99.0　99.3
24:00　米・JOLT求人件数(11月)　727.0万件　726.7万件


韓・中央銀行が政策金利発表

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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