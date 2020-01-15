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出来高変化率ランキング（10時台）～トランザクション、大泉製などがランクイン

2020年1月15日 10:56

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記事提供元：フィスコ


*10:56JST 出来高変化率ランキング（10時台）～トランザクション、大泉製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月15日　10:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）
<9418> USENNEX　　 　620800 　116640　 432.24% 5.89%
<7453> 良品計画　　　　　 　9274000 　1883800　 392.30% -3.05%
<4577> ダイト　　　　　　 　127100 　25920　 390.35% 10.09%
<7077> ALiNK　　　　 　359900 　75180　 378.72% 13.92%
<7074> 247　　　　　　 　369100 　78780　 368.52% -9.3%
<3236> プロパスト　　　　 　2494900 　545680　 357.21% 5.91%
<6182> ロゼッタ　　　　　 　1382800 　319220　 333.18% -0.63%
<6378> 木村化　　　　　　 　1730500 　436500　 296.45% 2.46%
<7599> IDOM　　　　　 　4991000 　1497560　 233.28% 13.19%
<4397> チームスピリット　 　975100 　305620　 219.06% 12.49%
<3246> コーセーRE　　　 　215500 　68260　 215.70% -13.13%
<3989> シェアリングT　　 　1601000 　517160　 209.58% -12.13%
<3996> サインポスト　　　 　189300 　63520　 198.02% 5.68%
<3073> DDHD　　　　　 　335200 　113740　 194.71% 10.67%
<3547> 串カツ田中HD　　 　349200 　121420　 187.60% 4.59%
<6590> 芝浦メカ　　　　　 　53600 　20180　 165.61% 5.54%
<3990> UUUM　　　　　 　1078300 　420280　 156.57% -9.13%
<3387> クリレスHD　　　 　847200 　331180　 155.81% 15.22%
<1887> 日本国土　　　　　 　1488200 　582820　 155.34% -9.14%
<2471> エスプール　　　　 　3104000 　1257500　 146.84% 11.78%
<6047> Gunosy　　　 　922500 　379700　 142.95% -10.49%
<9270> SOU　　　　　　 　341300 　140580　 142.78% 16.69%
<3444> 菊池製作　　　　　 　293400 　120960　 142.56% 9.01%
<6618>* 大泉製　　　　　　 　213900 　88440　 141.86% 7.26%
<3496> アズーム　　　　　 　38500 　16360　 135.33% -0.27%
<4429>* リックソフト　　　 　139200 　60520　 130.01% 14.26%
<6558> クックビズ　　　　 　192400 　92460　 108.09% -9.4%
<7818>* トランザクショ　　 　546300 　269400　 102.78% 6.16%
<7035>* anfac　　　　 　154500 　76680　 101.49% 0.53%
<9857>* 英和　　　　　　　 　43900 　21860　 100.82% 2.81%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》

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