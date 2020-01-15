

*10:56JST 出来高変化率ランキング（10時台）～トランザクション、大泉製などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月15日 10:36 現在]

（直近5日平均出来高比較）

<9418> USENNEX 620800 116640 432.24% 5.89%

<7453> 良品計画 9274000 1883800 392.30% -3.05%

<4577> ダイト 127100 25920 390.35% 10.09%

<7077> ALiNK 359900 75180 378.72% 13.92%

<7074> 247 369100 78780 368.52% -9.3%

<3236> プロパスト 2494900 545680 357.21% 5.91%

<6182> ロゼッタ 1382800 319220 333.18% -0.63%

<6378> 木村化 1730500 436500 296.45% 2.46%

<7599> IDOM 4991000 1497560 233.28% 13.19%

<4397> チームスピリット 975100 305620 219.06% 12.49%

<3246> コーセーRE 215500 68260 215.70% -13.13%

<3989> シェアリングT 1601000 517160 209.58% -12.13%

<3996> サインポスト 189300 63520 198.02% 5.68%

<3073> DDHD 335200 113740 194.71% 10.67%

<3547> 串カツ田中HD 349200 121420 187.60% 4.59%

<6590> 芝浦メカ 53600 20180 165.61% 5.54%

<3990> UUUM 1078300 420280 156.57% -9.13%

<3387> クリレスHD 847200 331180 155.81% 15.22%

<1887> 日本国土 1488200 582820 155.34% -9.14%

<2471> エスプール 3104000 1257500 146.84% 11.78%

<6047> Gunosy 922500 379700 142.95% -10.49%

<9270> SOU 341300 140580 142.78% 16.69%

<3444> 菊池製作 293400 120960 142.56% 9.01%

<6618>* 大泉製 213900 88440 141.86% 7.26%

<3496> アズーム 38500 16360 135.33% -0.27%

<4429>* リックソフト 139200 60520 130.01% 14.26%

<6558> クックビズ 192400 92460 108.09% -9.4%

<7818>* トランザクショ 546300 269400 102.78% 6.16%

<7035>* anfac 154500 76680 101.49% 0.53%

<9857>* 英和 43900 21860 100.82% 2.81%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》