マーケット RSS

 

出来高変化率ランキング（9時台）～Gunosy、サイバーSなどがランクイン

2020年1月15日 09:54

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*09:54JST 出来高変化率ランキング（9時台）～Gunosy、サイバーSなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月15日　09:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）
<7074>* 247　　　　　　 　295700 　78780　 275.35% -8.14%
<3236>* プロパスト　　　　 　2022300 　545680　 270.60% 7.88%
<7453>* 良品計画　　　　　 　6767000 　1883800　 259.22% -1.41%
<9418>* USENNEX　　 　417400 　116640　 257.85% 4.21%
<7077>* ALiNK　　　　 　232900 　75180　 209.79% 14.2%
<4577>* ダイト　　　　　　 　69300 　25920　 167.36% 8.99%
<6182>* ロゼッタ　　　　　 　819400 　319220　 156.69% 1.01%
<3996>* サインポスト　　　 　144100 　63520　 126.86% 5.23%
<3496>* アズーム　　　　　 　33500 　16360　 104.77% -1.6%
<3547>* 串カツ田中HD　　 　237900 　121420　 95.93% 6.65%
<3989>* シェアリングT　　 　953200 　517160　 84.31% -15.1%
<3990>* UUUM　　　　　 　762500 　420280　 81.43% -8.03%
<6378>* 木村化　　　　　　 　780000 　436500　 78.69% 7.8%
<3073>* DDHD　　　　　 　201900 　113740　 77.51% 13.98%
<6590>* 芝浦メカ　　　　　 　35200 　20180　 74.43% 5.54%
<6047>* Gunosy　　　 　655500 　379700　 72.64% -10.01%
<7599>* IDOM　　　　　 　2529600 　1497560　 68.91% 15.62%
<3810>* サイバーS　　　　 　469100 　288140　 62.80% 26.39%
<3387>* クリレスHD　　　 　534900 　331180　 61.51% 15.31%
<9270>* SOU　　　　　　 　220700 　140580　 56.99% 17.26%
<3444>* 菊池製作　　　　　 　188800 　120960　 56.08% 7.95%
<2726>* パルHD　　　　　 　101400 　65560　 54.67% -1.65%
<2471>* エスプール　　　　 　1905300 　1257500　 51.51% 7.09%
<1887>* 日本国土　　　　　 　873900 　582820　 49.94% -7.82%
<3246>* コーセーRE　　　 　101900 　68260　 49.28% -12.59%
<4397>* チームスピリット　 　456200 　305620　 49.27% 12.82%
<6558>* クックビズ　　　　 　129800 　92460　 40.39% -7.81%
<2521>* 上場米国株ヘッジ有 　41360 　31746　 30.28% -0.35%
<1541>* 純プラ信　　　　　 　35186 　27712.2　 26.97% 1.72%
<9684>* スクエニHD　　　 　858900 　687360　 24.96% -4.23%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：続落で58.08ドル、供給不安薄れる
  2. 金と原油は反動安局面か　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  3. 【特集】Windows7サポート終了・ローカル5G(第5世代移動通信システム)・豚コレラ・新型肺炎関連銘柄に注目
  4. 相場展望1月13日号・「米イラン対立は『攻撃』ではなく、『口撃』の範囲で市場への影響は限定的」だが注意
  5. スクエニHD　大幅反落、2タイトルの発売延期を発表
  1. 夢真HDの夢テクノロジーがセールスフォースエンジニアを3年間で1000名育成へ
  2. NY原油：大幅続落で59.61ドル、地政学的リスク低下で供給不安薄れる
  3. 富士フイルムHDが連日高値、全体相場の波乱局面でも基調が強く注目集まる
  4. 小野薬品工業は上値試す、20年3月期増益予想
  5. NY原油：続落で58.08ドル、供給不安薄れる
  1. 【新春活躍期待の注目銘柄】両毛システムズは大化けの素地十分
  2. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  3. 【特集】極低位10銘柄の材料性・テーマ性とは？
  4. 個人投資家・有限亭玉介：2020年に向けてお宝銘柄となるか…直近の注目株【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 【新春注目銘柄】東芝:構造改善の第1フェーズから高収益基盤構築の第2フェーズ入り

広告

写真で見るニュース

  • 超新星爆発のイメージ。
  • 「Model 3」（画像: テスラモーターズ・ジャパン発表資料より）
  • リュウグウにタッチダウンするはやぶさ2のイメージ。(c) 池下章裕
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

2019年の倒産件数　金融危機時以来11年ぶりに増加　東京商工リサーチ調査

「VISION-S PROTOTYPE（ビジョン・エス・プロトタイプ）」（画像: ソニーの発表資料より）

ソニーがイメージするクルマの理想形!　プロトタイプ発表で、業界騒然! (下)

「VISION-S PROTOTYPE（ビジョン・エス・プロトタイプ）」（画像: ソニーの発表資料より）

ソニーがイメージするクルマの理想形!　プロトタイプ発表で、業界騒然! (上)

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. 図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. デイトレード