

*09:54JST 出来高変化率ランキング（9時台）～Gunosy、サイバーSなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月15日 09:36 現在]

（直近5日平均出来高比較）

<7074>* 247 295700 78780 275.35% -8.14%

<3236>* プロパスト 2022300 545680 270.60% 7.88%

<7453>* 良品計画 6767000 1883800 259.22% -1.41%

<9418>* USENNEX 417400 116640 257.85% 4.21%

<7077>* ALiNK 232900 75180 209.79% 14.2%

<4577>* ダイト 69300 25920 167.36% 8.99%

<6182>* ロゼッタ 819400 319220 156.69% 1.01%

<3996>* サインポスト 144100 63520 126.86% 5.23%

<3496>* アズーム 33500 16360 104.77% -1.6%

<3547>* 串カツ田中HD 237900 121420 95.93% 6.65%

<3989>* シェアリングT 953200 517160 84.31% -15.1%

<3990>* UUUM 762500 420280 81.43% -8.03%

<6378>* 木村化 780000 436500 78.69% 7.8%

<3073>* DDHD 201900 113740 77.51% 13.98%

<6590>* 芝浦メカ 35200 20180 74.43% 5.54%

<6047>* Gunosy 655500 379700 72.64% -10.01%

<7599>* IDOM 2529600 1497560 68.91% 15.62%

<3810>* サイバーS 469100 288140 62.80% 26.39%

<3387>* クリレスHD 534900 331180 61.51% 15.31%

<9270>* SOU 220700 140580 56.99% 17.26%

<3444>* 菊池製作 188800 120960 56.08% 7.95%

<2726>* パルHD 101400 65560 54.67% -1.65%

<2471>* エスプール 1905300 1257500 51.51% 7.09%

<1887>* 日本国土 873900 582820 49.94% -7.82%

<3246>* コーセーRE 101900 68260 49.28% -12.59%

<4397>* チームスピリット 456200 305620 49.27% 12.82%

<6558>* クックビズ 129800 92460 40.39% -7.81%

<2521>* 上場米国株ヘッジ有 41360 31746 30.28% -0.35%

<1541>* 純プラ信 35186 27712.2 26.97% 1.72%

<9684>* スクエニHD 858900 687360 24.96% -4.23%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《HI》