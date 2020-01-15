記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、英消費者物価コア指数、米ベージュブックなど
＜国内＞
08:50 マネーストック(12月、日本銀行)
10:00 営業毎旬報告(1月10日現在、日本銀行)
15:00 工作機械受注(12月) -37.9％
黒田日銀総裁が支店長会議であいさつ
地域経済報告(さくらリポート)(1月、日本銀行)
電子部品・材料EXPO
＜海外＞
18:30 英・消費者物価コア指数(12月) 1.7％ 1.7％
18:30 英・生産者物価産出コア指数(12月) 1.2％ 1.1％
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(11月) 0.4％ -0.5％
19:00 欧・貿易収支(11月) 280億ユーロ
21:00 ブ・小売売上高(11月) 0.1％
21:00 米・MBA住宅ローン申請指数(先週) 13.5％
22:30 米・生産者物価コア指数(12月) 1.7％ 1.3％
22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(1月) 4.0 3.5
印・貿易収支(12月) -115.0億ドル -121.2億ドル
米中両国が「第1段階」の貿易合意に署名の予定
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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