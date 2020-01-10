記事提供元：フィスコ
*17:11JST 【M&A速報：2020/01/10（2）】イオン<8267>、3月1日付けの人事異動を発表 岡田氏は会長に
■イオン<8267>、3月1日付けの人事異動を発表 岡田氏は会長に
■京セラドキュメントソリューションズ、ECMソリューションプロバイダーの独OPTIMAL SYSTEMS社を買収
■TATERU<1435>、新会社を設立し、保証サービス事業を承継
■ニッピ<7932>、コラーゲン・ケーシングなど製造のニッピコラーゲン工業など子会社2社を吸収合併
■セブン銀行<8410>、決済事業のメタップスペイメントの一部株式を取得
■フィードフォース<7068>、インターネット広告運用代行事業のアナグラムを買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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