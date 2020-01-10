Jトラストの子会社でカンボジアの商業銀行「J　Trust　Royal　Bank　Ltd.」が会社組織の表記「Ltd.」を「Plc.」に変更

■同国の銀行規制により4月末日から実施

Jトラスト<8508>(東2)は1月10日、連結子会社であるカンボジアの商業銀行「J Trust Royal Bank Ltd.」の商号変更を発表し、同国の銀行規制により、会社組織の表記「Ltd.」を「Plc.」に変更するとした。変更予定日は2020年4月末日(予定)。

<参考>J Trust Royal Bank Ltd. (2) 所 在 地:カンボジア王国プノンペン特別市 (3) 代表者の役職・氏名:CEO明珍徹 (4) 事 業 の 内 容:銀行業 (5) 資 本 金:75百万USドル(約79億円) (6) 設 立 年 月 日:2004年11月12日 (7) 大株主及び持株比率:Jトラスト株式会社55.00%、 Royal Group Finance Co.,Ltd.45.00%(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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