ジンズメイトなど／来週の買い需要

[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <7448> ;ジンズメイト;979%;65600;2.42;312;2 <8207> ;テンアライド;540%;94500;0.06;443;0 <1397> ;SMAM225;500%;5;0.00;23940;160 <9046> ;神電鉄;442%;8400;0.11;3995;20 <8527> ;愛知銀;359%;6100;1.59;3675;0 <7445> ;ライトオン;349%;202500;0.64;593;-7 <2686> ;ジーフット;333%;77000;0.36;621;-1 <8349> ;東北銀;314%;8800;2.01;1042;-1 <7475> ;アルビス;293%;13200;0.63;2255;9 <9039> ;サカイ引越;286%;16300;0.07;6860;10 <4387> ;ＺＵＵ;286%;2000;0.83;4280;80 <7482> ;シモジマ;263%;7100;0.08;1193;-2 <8524> ;北洋銀行;250%;781900;0.23;234;-1 <6850> ;チノー;227%;5000;1.99;1423;-10 <1420> ;サンヨーH;218%;11100;0.84;707;6 <3178> ;チムニー;218%;16100;0.85;2338;12 <9052> ;山陽電;213%;6800;0.74;2211;-6 <7919> ;野崎印;209%;123900;3.51;189;-1 <8383> ;鳥取銀;200%;4000;1.74;1368;-4 <1514> ;住石ＨＤ;196%;435800;3.03;150;0
[コメント]
ジンズメイトは買い方の整理が進捗しているが、来月に入ると安値圏での期日に入ってくることもあり、ボトム圏からのリバウンドが意識されてくる可能性が期待される。《FA》
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