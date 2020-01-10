

*15:31JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。国際帝石<1605>や石油資源開発<1662>が上昇して指数を押し上げた。そのほか、医薬品、海運業、機械、証券業、パルプ・紙などが上昇した。一方で繊維業が下落率トップ。そのほか、電力・ガス業、水産・農林業、ゴム製品、空運業などが下落した。



1. 鉱業 ／ 334.02 ／ 1.21

2. 医薬品 ／ 3,279.91 ／ 1.14

3. 海運業 ／ 278.88 ／ 1.07

4. 機械 ／ 1,901.3 ／ 1.05

5. 証券業 ／ 365.8 ／ 1.05

6. パルプ・紙 ／ 523.63 ／ 0.80

7. 電気機器 ／ 2,711.55 ／ 0.63

8. 小売業 ／ 1,275.11 ／ 0.62

9. 精密機器 ／ 8,332.25 ／ 0.61

10. その他製品 ／ 3,074.57 ／ 0.60

11. その他金融業 ／ 666.49 ／ 0.56

12. 情報・通信業 ／ 4,024.86 ／ 0.56

13. 化学工業 ／ 2,066.05 ／ 0.55

14. 食料品 ／ 1,728.39 ／ 0.49

15. ガラス・土石製品 ／ 1,077.02 ／ 0.46

16. サービス業 ／ 2,387.93 ／ 0.36

17. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,697.33 ／ 0.35

18. 陸運業 ／ 2,324.55 ／ 0.27

19. 金属製品 ／ 1,166.34 ／ 0.22

20. 不動産業 ／ 1,545.92 ／ 0.19

21. 卸売業 ／ 1,593.86 ／ -0.08

22. 建設業 ／ 1,207.75 ／ -0.11

23. 輸送用機器 ／ 2,772.4 ／ -0.16

24. 保険業 ／ 1,021.97 ／ -0.20

25. 石油・石炭製品 ／ 1,107. ／ -0.29

26. 銀行業 ／ 149.92 ／ -0.39

27. 非鉄金属 ／ 945.36 ／ -0.42

28. 鉄鋼 ／ 396.26 ／ -0.75

29. 空運業 ／ 287.31 ／ -0.76

30. ゴム製品 ／ 2,923.82 ／ -0.82

31. 水産・農林業 ／ 524.28 ／ -0.90

32. 電力・ガス業 ／ 404.33 ／ -1.05

33. 繊維業 ／ 652.49 ／ -1.09《US》