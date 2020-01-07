*13:47JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アシックス、阿波製紙などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月7日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<8256> プロルート 5686100 181840 3026.98% 4.63%
<4274> 細谷火 949800 96760 881.60% 1.33%
<8746> 第一商品 12838400 1427480 799.38% 15.59%
<6203> 豊和工 2206800 253100 771.91% -6.73%
<6658> シライ電子 236500 42020 462.83% 2.99%
<1712> ダイセキＳ 530000 97740 442.25% -2.96%
<9793> ダイセキ 435400 87180 399.43% -0.33%
<1597>*ＭＸＳ Ｊリー 139760 33256 320.25% 0.09%
<9685>*KYCOM 166900 40820 308.87% 8.94%
<1547> 上場米国 60490 15096 300.70% 1.05%
<3772> ウェルス 102600 26140 292.50% 8.16%
<6089> ウィルG 623100 170340 265.80% 10.91%
<8515> アイフル 17899000 5085780 251.94% 8.7%
<2488> 日本サード 600700 185360 224.07% 2.28%
<4901> 富士フイルム 2138700 677720 215.57% 5.55%
<6208> 石川製 1356300 432380 213.68% -4.99%
<7936>*アシックス 2450000 790600 209.89% -7.04%
<6901> 沢藤電 37900 12620 200.32% 4.44%
<7681> レオクラン 39800 13400 197.01% 7.72%
<6788> 日本トリム 89700 32140 179.09% 8.62%
<6734> ニューテック 549900 207500 165.01% 24.39%
<3245> ディア・ライフ 327700 124620 162.96% 3.38%
<9702> アイエスビー 182900 69920 161.58% 7.73%
<3658> イーブック 108800 41640 161.29% 6.82%
<4764> SAMURAI 671400 265780 152.61% 0.72%
<3896>*阿波製紙 181100 72260 150.62% 3.05%
<2153>*イージェイHD 62400 25020 149.40% 5.4%
<7859> アルメディオ 2498200 1005380 148.48% 6.53%
<3727>*APLIX 1041500 421000 147.39% 4.65%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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