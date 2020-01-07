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出来高変化率ランキング（13時台）～アシックス、阿波製紙などがランクイン

2020年1月7日 13:47

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記事提供元：フィスコ


*13:47JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アシックス、阿波製紙などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月7日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<8256> プロルート　　　　 　5686100 　181840　 3026.98% 4.63%
<4274> 細谷火　　　　　　 　949800 　96760　 881.60% 1.33%
<8746> 第一商品　　　　　 　12838400 　1427480　 799.38% 15.59%
<6203> 豊和工　　　　　　 　2206800 　253100　 771.91% -6.73%
<6658> シライ電子　　　　 　236500 　42020　 462.83% 2.99%
<1712> ダイセキＳ　　 　530000 　97740　 442.25% -2.96%
<9793> ダイセキ　　　　　 　435400 　87180　 399.43% -0.33%
<1597>*ＭＸＳ　Ｊリー　　 　139760 　33256　 320.25% 0.09%
<9685>*KYCOM　　　　 　166900 　40820　 308.87% 8.94%
<1547> 上場米国　　　　　 　60490 　15096　 300.70% 1.05%
<3772> ウェルス　　　　　 　102600 　26140　 292.50% 8.16%
<6089> ウィルG　　　　　 　623100 　170340　 265.80% 10.91%
<8515> アイフル　　　　　 　17899000 　5085780　 251.94% 8.7%
<2488> 日本サード　　　　 　600700 　185360　 224.07% 2.28%
<4901> 富士フイルム　　　 　2138700 　677720　 215.57% 5.55%
<6208> 石川製　　　　　　 　1356300 　432380　 213.68% -4.99%
<7936>*アシックス　　　　 　2450000 　790600　 209.89% -7.04%
<6901> 沢藤電　　　　　　 　37900 　12620　 200.32% 4.44%
<7681> レオクラン　　　　 　39800 　13400　 197.01% 7.72%
<6788> 日本トリム　　　　 　89700 　32140　 179.09% 8.62%
<6734> ニューテック　　　 　549900 　207500　 165.01% 24.39%
<3245> ディア・ライフ　　 　327700 　124620　 162.96% 3.38%
<9702> アイエスビー　　　 　182900 　69920　 161.58% 7.73%
<3658> イーブック　　　　 　108800 　41640　 161.29% 6.82%
<4764> SAMURAI　　 　671400 　265780　 152.61% 0.72%
<3896>*阿波製紙　　　　　 　181100 　72260　 150.62% 3.05%
<2153>*イージェイHD　　 　62400 　25020　 149.40% 5.4%
<7859> アルメディオ　　　 　2498200 　1005380　 148.48% 6.53%
<3727>*APLIX　　　　 　1041500 　421000　 147.39% 4.65%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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