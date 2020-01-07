セレスポ　急騰で上場来高値、日本ハムファイターズとスポンサーシップ契約締結／新興市場スナップショット



*12:37JST <9625> セレスポ 3920 +450

急騰で上場来高値。プロ野球の北海道日本ハムファイターズとスポンサーシップ契約を締結したと発表している。スポンサー呼称権や商標権（ロゴ・マーク等）及び集合（団体）肖像権の利用に加え、本拠地球場である札幌ドームの大型ビジョン演出協賛などを行う。契約期間は1月1日-12月31日。同社は、これまで二軍の拠点で千葉県にあるファイターズスタジアム鎌ケ谷への協賛などを行っていた。《US》