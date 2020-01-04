

*09:16JST 米国株は下落、中東情勢の緊迫化を嫌気（3日）



「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（3日）

MAR20

Ｏ 23700（ドル建て）

Ｈ 23800

Ｌ 23170

Ｃ 23315 大証比-325（イブニング比-135）

Vol 10253



MAR20

Ｏ 23680（円建て）

Ｈ 23775

Ｌ 23140

Ｃ 23290 大証比-350（イブニング比-160）

Vol 46289

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（3日）

トヨタ<7203>、ソフトバンクＧ<9984>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、ＴＤＫ<6762

>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ホンダ

<7267>など、対東証比較（1ドル108.09円換算）で全般さえない。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 140.75 -1.49 7607 -107

9432 （NTTYY） NTT 50.65 -0.29 2737 -20

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 21.68 -0.31 4687 -69

6954 （FANUY） ファナック 18.52 -0.21 20018 -312

6758 （SNE） ソニー 68.08 -0.98 7359 -42

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.42 -0.03 586 -7.2

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 59.75 -0.20 64584 -416

7974 （NTDOY） 任天堂 50.25 -0.44 43452 -518

7267 （HMC） ホンダ 28.13 -0.51 3041 -58

8316 （SMFG） 三井住友 7.40 -0.07 3999 -39

8058 （MSBHY） 三菱商 52.94 -0.50 2861 -39

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 55.78 -0.47 6029 -90

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.08 -0.01 166 -2.3

8001 （ITOCY） 伊藤忠 46.30 -0.28 2503 -31.5

7751 （CAJ） キヤノン 27.57 0.01 2980 -6.5

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 95.88 -0.62 10364 -86

6902 （DNZOY） デンソー 22.64 -0.34 4894 -72

8031 （MITSY） 三井物 353.92 -2.84 1913 -33

6503 （MIELY） 三菱電 27.20 -0.43 1470 -28.5

4911 （SSDOY） 資生堂 71.57 -0.48 7736 -46

5108 （BRDCY） ブリヂストン 18.48 -0.16 3995 -75

8802 （MITEY） 菱地所 19.11 -0.14 2066 -23.5

4901 （FUJIY） 富士フイルム 47.78 -0.60 5165 -65

7201 （NSANY） 日産自 11.56 -0.08 625 -11.1

6301 （KMTUY） コマツ 24.10 -0.34 2605 -37

4523 （ESALY） エーザイ 74.92 -0.24 8098 -106

8591 （IX） オリックス 82.96 -1.01 1793 -18

7733 （OCPNY） オリンパス 15.44 -0.26 1669 -20

9735 （SOMLY） セコム 22.34 -0.12 9659 -118

1925 （DWAHY） 大和ハウス 30.93 -0.19 3343 -47

2503 （KNBWY） キリン 21.88 -0.14 2365 -25

6702 （FJTSY） 富士通 18.85 -0.17 10187 -83

7270 （FUJHY） SUBARU 12.35 -0.10 2670 -43.5

8053 （SSUMY） 住友商 14.64 -0.22 1582 -42

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.15 -0.06 557 -6.4

3407 （AHKSY） 旭化成 22.49 -0.37 1215 -19

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.94 -0.02 4259 -78

1928 （SKHSY） 積水ハウス 21.39 -0.12 2312 -21.5

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 112.61 -1.65 12172 -218

6645 （OMRNY） オムロン 58.40 -0.74 6312 -108

5802 （SMTOY） 住友電 15.20 0.18 1643 -9

3938 （LN） LINE 49.31 0.20 5330 -20

6723 （RNECY） ルネサス 3.41 -0.06 737 -13

3402 （TRYIY） 東レ 13.49 -0.19 729 -12.1

7202 （ISUZY） いすゞ 11.88 -0.12 1284 -15

6586 （MKTAY） マキタ 34.90 -0.36 3772 -38

1801 （TISCY） 大成建 10.88 0.08 4704 159

6988 （NDEKY） 日東電 28.08 -0.30 6069 -111

7912 （DNPLY） 大日印 13.46 -0.13 2910 -50

6753 （SHCAY） シャープ 3.77 -0.04 1630 -55

（時価総額上位50位、1ドル108.09円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

1801 （TISCY） 大成建 10.88 4704 159 3.50

8303 （SKLKY） 新生銀 3.14 1697 22 1.31

7751 （CAJ） キヤノン 27.57 2980 -6.5 -0.22

3401 （TINLY） 帝人 18.86 2039 -6 -0.29

3938 （LN） LINE 49.31 5330 -20 -0.37

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 3.77 1630 -55 -3.26

6361 （EBCOY） 荏原 14.92 3225 -100 -3.01

5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 41.70 4507 -133 -2.87

7731 （NINOY） ニコン 12.10 1308 -36 -2.68

8053 （SSUMY） 住友商 14.64 1582 -42 -2.59



「米国株式市場概況」（3日）

ＮＹＤＯＷ

終値：28634.88 前日比：-233.92

始値：28553.33 高値：28716.31 安値：28500.36

年初来高値：28872.80 年初来安値：22638.41

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：9020.77 前日比：-71.42

始値：8976.43 高値：9065.76 安値：8976.43

年初来高値：9093.43 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3234.85 前日比：-23.00

始値：3226.36 高値：3246.15 安値：3222.34

年初来高値：3258.14 年初来安値：2443.96

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.244％ 米10年国債 1.788％



NY株式相場は下落。ダウ平均は233.92ドル安の28634.88、ナスダックは71.42ポイント

安の9020.77で取引を終了した。米軍がイランのソレイマニ司令官を空爆で殺害したこ

とが明らかとなり、中東情勢の緊迫化への懸念から売りが先行。その後は下げ幅をや

や縮小して、揉み合う展開となった。セクター別では、不動産や商業・専門サービス

が上昇する一方で、自動車・自動車部品や半導体・半導体製造装置が軟調。

中東情勢緊迫化を受けた原油価格の急騰で、アメリカン航空(AAL)やユナイテッド航空

(UAL)など航空会社各社が軟調。一方で防衛関連のノースロップグラマン(NOC)やロッ

キード・マーチン(LMT)が買われた。電気自動車のテスラ(TSLA)は10-12月期の納車台

数が11万2000台と予想を上回り、過去最高値を更新した。

過去20回の中東情勢の悪化（緊迫）局面では8割以上の確率で原油価格が大きく上昇し

ているが、株式相場(S&P500)指数も1-3ヶ月で平均0.9%〜2.8%上昇している。

Horiko Capital Management LLC《SK》