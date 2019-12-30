*15:50JST 東証業種別ランキング：金属製品が下落率トップ
全33業種中32業種が下落、金属製品が下落率トップ。RSTECH<3445>が3％超、LIXILG<5938>3％下落し指数を押し下げた。そのほか、電力・ガス業、建設業、食料品、ガラス・土石製品、石油・石炭製品などが下落率上位につづいた。一方で鉱業のみが小幅に上昇した。
1. 鉱業 ／ 325.3 ／ 0.02
2. その他製品 ／ 3,094.97 ／ -0.07
3. パルプ・紙 ／ 523.21 ／ -0.20
4. 証券業 ／ 354.87 ／ -0.27
5. 鉄鋼 ／ 398.21 ／ -0.32
6. 情報・通信業 ／ 3,943.97 ／ -0.32
7. その他金融業 ／ 650.47 ／ -0.33
8. 非鉄金属 ／ 957.57 ／ -0.40
9. 小売業 ／ 1,262.16 ／ -0.46
10. 精密機器 ／ 8,193.33 ／ -0.52
11. 医薬品 ／ 3,235. ／ -0.56
12. 海運業 ／ 289.9 ／ -0.56
13. 電気機器 ／ 2,634.11 ／ -0.57
14. 空運業 ／ 288.12 ／ -0.57
15. 輸送用機器 ／ 2,800.79 ／ -0.59
16. 卸売業 ／ 1,585.04 ／ -0.73
17. ゴム製品 ／ 2,987.28 ／ -0.79
18. 陸運業 ／ 2,322.47 ／ -0.80
19. 水産・農林業 ／ 536.33 ／ -0.82
20. 不動産業 ／ 1,539.76 ／ -0.83
21. サービス業 ／ 2,339.54 ／ -0.85
22. 保険業 ／ 1,034.7 ／ -0.85
23. 化学工業 ／ 2,056.3 ／ -0.86
24. 銀行業 ／ 152.42 ／ -0.89
25. 繊維業 ／ 658.46 ／ -0.89
26. 機械 ／ 1,872.19 ／ -0.90
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,698.86 ／ -0.93
28. 石油・石炭製品 ／ 1,102. ／ -0.93
29. ガラス・土石製品 ／ 1,081.15 ／ -1.01
30. 食料品 ／ 1,720.77 ／ -1.07
31. 建設業 ／ 1,209.68 ／ -1.17
32. 電力・ガス業 ／ 417.26 ／ -1.20
33. 金属製品 ／ 1,160.76 ／ -1.39《US》
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