出前館　反落、第1四半期は営業赤字に、事業展開や投資実行響く／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*12:53JST <2484> 出前館 1106 -26
反落。20年8月期第1四半期（19年9-11月）の営業損益を2.10億円の赤字（前年同期実績は1.02億円の黒字）と発表している。出前館事業のセグメント売上高が35.2％増と伸長した一方、積極的な事業展開や投資実行が響いて赤字となった。通期予想は15.00億円の赤字（前期実績0.39億円の赤字）で据え置いた。《US》
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