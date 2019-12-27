ダブルスタンダードはSBIグループとの資本業務提携が好感され活況高

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■SBIグループが合わせて約15%資本参加することに
ダブルスタンダード<3925>(東1)は12月27日の前場、12%高の5530円(600円高)まで上げて活況高となり、前引けも5120円(120円高)と大きく出直った。
26日の取引終了後、SBIホールディングス<8473>(東1)の100%子会社で金融サービス事業の中間持ち株会社・SBIファイナンシャルサービシーズとの資本業務提携を発表し、材料視されている。
ダブルスタンダードの主要株主である中島正三氏より、同社株式95万1500株(自己株式を除く発行済株式数に対する割合14.14%)をSBIファイナンシャルサービシーズが取得し、同じく6万7000株(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合1.00%)をSBIグループが市場外取引により取得する予定。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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