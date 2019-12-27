マーケット RSS

 

ダブルスタンダードはSBIグループとの資本業務提携が好感され活況高

2019年12月27日 12:46

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■SBIグループが合わせて約15%資本参加することに

　ダブルスタンダード<3925>(東1)は12月27日の前場、12%高の5530円(600円高)まで上げて活況高となり、前引けも5120円(120円高)と大きく出直った。

　26日の取引終了後、SBIホールディングス<8473>(東1)の100%子会社で金融サービス事業の中間持ち株会社・SBIファイナンシャルサービシーズとの資本業務提携を発表し、材料視されている。

　ダブルスタンダードの主要株主である中島正三氏より、同社株式95万1500株(自己株式を除く発行済株式数に対する割合14.14%)をSBIファイナンシャルサービシーズが取得し、同じく6万7000株(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合1.00%)をSBIグループが市場外取引により取得する予定。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
クリーク・アンド・リバー社は上値試す、２０年２月期大幅増益予想（2019/08/08）
ＴＡＣは調整一巡、２０年３月期減益予想だが１Ｑは２桁経常増益（2019/08/08）
ゼリア新薬工業は調整一巡、２０年３月期大幅増益予想、１Ｑ減益だが進捗率順調（2019/08/06）
テクマトリックスは上値試す、２０年３月期増収増益・連続増配予想で１Ｑ順調（2019/08/06）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 子年相場の「有力テーマ」を考える (上)
  2. 子年相場の「有力テーマ」を考える (下)
  3. NY原油：クリスマスの祝日で休場
  4. 個人投資家R：続・ロスカットができない人が目指すべきデイトレード【FISCOソーシャルレポーター】
  5. Delta-Fly　Pharmaは底値圏、新規抗がん剤創薬ベンチャー
  1. 3大デベロッパー株との付き合い方
  2. NY原油：反落、米国の石油掘削装置の稼働数が増加
  3. 【特集】経済対策関連株、半導体・5G関連のハイテク株にアプローチ
  4. NY原油：続伸で61.11ドル、主要産油国による減産体制への期待残る
  5. セルシードは底固め完了、食道再生上皮シートの22年承認申請目指す
  1. NY原油：反落、OPEC総会での協調減産の可能性低い
  2. ノーリツがシステムキッチンなどからの撤退を発表しクリナップに注目集まる
  3. 3メガバンクを株式投資の対象とする場合の一考察
  4. 自衛隊・元統合幕僚長 岩崎茂氏インタビュー これから日本は韓国とどう向き合うべきか vol.1【フィスコ 株・..
  5. 3大デベロッパー株との付き合い方

広告

写真で見るニュース

  • 画像はイメージです。
  • クロスゲート金沢のイメージ（オリックス発表資料より）
  • フェラーリの最新モデル・ローマ（画像: フェラーリ発表資料より）
  • 新型車ヤリス（写真：トヨタ自動車発表資料より）
  • （画像: 日産自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

「Win a Trip with JAL」キャンペーンサイト。（画像: JALの発表資料より）

JAL、外国人観光客5万人に国内往復航空券を無料提供　20年夏に

子年相場の「有力テーマ」を考える (下)

(c) 123rf

セブンイレブンに年末年始休業を嘆願、コンビニ加盟店団体

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  3. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  4. 宇宙一ワクワクするお金の授業
  5. 投資家みたいに生きろ 将来の不安を打ち破る人生戦略