スポーツフィール　IPO2日目、初値8500円、公開価格の3.1倍　スポーツ人財の採用支援事業／新興市場スナップショット



*10:55JST <7080> スポーツフィール 7880 -

公開価格（2730円）の3.1倍となる8500円で初値を付けた。26日に上場したが、取引が成立しなかった。会社設立は10年1月5日。主な事業は「スポナビ」「スポナビキャリア」などスポーツ人財に特化した採用支援事業。19年12月期の営業利益予想は前期比65.8％増の2.06億円。営業人員の増加や新卒採用活動の早期化の影響などで成約人数が伸長する見通し。第3四半期累計の実績は3.31億円で、既に通期予想を上回っている。《HH》