ソニック史上初、ベビーソニックの姿明らかに！特別映像世界に先駆け解禁

日本発の世界的人気キャラクター「ソニック」をハリウッドが実写映画化した『ソニック・ザ・ムービー』より、これまで1度も登場しなかった可愛すぎるソニックの幼少期が初お目見えとなるベビーソニック映像が解禁となった。写真:ベビーソニックのキーホルダー&塗り絵 (C)2019 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.[写真拡大]