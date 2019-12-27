12/27の強弱材料

記事提供元：フィスコ
*08:14JST 12/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23924.92、+142.05）
・NYダウは上昇（28621.39、+105.94）
・ナスダック総合指数は上昇（9022.39、+69.51)
・シカゴ日経225先物は上昇（23925、大阪比+95）
・1ドル109円60-70銭
・SOX指数は上昇（1864.49、+2.29）
・VIX指数は低下（12.65、-0.02）
・米原油先物は上昇（61.68、+0.57）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・消費増税による景気下押し
・IR（統合リゾート）汚職
・北朝鮮をめぐる軍事的緊張
・香港デモ長期化
留意事項
・12月決算銘柄の権利落ち日
・完全失業率（11月）
・有効求人倍率（11月）
・都区部消費者物価指数（12月）
・鉱工業生産（11月）
・商業動態統計（11月）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（12月18、19日分）
・中国工業企業利益（11月）
・欧州中央銀行（ECB）経済報告《ST》
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