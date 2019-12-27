12/27の強弱材料



*08:14JST 12/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23924.92、+142.05）

・NYダウは上昇（28621.39、+105.94）

・ナスダック総合指数は上昇（9022.39、+69.51)

・シカゴ日経225先物は上昇（23925、大阪比+95）

・1ドル109円60-70銭

・SOX指数は上昇（1864.49、+2.29）

・VIX指数は低下（12.65、-0.02）

・米原油先物は上昇（61.68、+0.57）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・消費増税による景気下押し

・IR（統合リゾート）汚職

・北朝鮮をめぐる軍事的緊張

・香港デモ長期化

留意事項

・12月決算銘柄の権利落ち日

・完全失業率（11月）

・有効求人倍率（11月）

・都区部消費者物価指数（12月）

・鉱工業生産（11月）

・商業動態統計（11月）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（12月18、19日分）

・中国工業企業利益（11月）

・欧州中央銀行（ECB）経済報告《ST》