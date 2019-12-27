*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 FRACTALE、インスペック、HPCシステムズなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
ディー・エル・イー<3686> 197 -4
業績予想の下方修正を嫌気。
JT<2914> 2538.0 +8.5
HIF-PH阻害薬で中国社とライセンス契約。
村田製作所<6981> 6761 +189
ミライセンスの買収を発表。
小糸製作所<7276> 5140 +70
突っ込み警戒感から自律反発の動きにも。
FRACTALE<3750> 1127+150
子会社が男性腹圧性尿失禁治療に関する医療機器を承認申請。
日本鋳造<5609> 816 +56
中国大手鋳鉄メーカーとの技術提携契約締結を材料視か。
マナック<4364> 675 +61
EV関連として株式新聞が取り上げる。
インスペック<6656> 3415 +504
ラジオNIKKEIで取り上げられている。
ピアズ<7066> 2184 +35
HRTech「RECOG」を提供するシンクスマイル社と業務提携。
NaITO<7624> 212 -21
20年2月期の通期予想を下方修正、営業利益見通しは10億円から8億円に。
ピーバンドット<3559> 1743 +101
立会外分売、12万5000株、
1部への市場変更申請を計画しており形式要件充足を図る。
ケイティケイ<3035> 447 +18
20年8月期第1四半期の営業利益は前年同期比17.2％増の1.20億円で着地。
中村超硬<6166> 1000 +78
第8回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使。
HPCシステムズ<6597> 2260 +134
国内証券で強気格付け観測。
WASHハウス<6537> 851 -46
未定としていた19年12月期の見通しは各利益段階で赤字に。
WDBココ<7079> 3535 -
25日にマザーズ市場へ上場、初値は公開価格（1530円）の2.22倍となる3400円。
AI inside<4488> 14900 -
25日にマザーズ市場へ上場、初値は公開価格の約3.5倍となる12600円。
スポーツフィールド<7080> - -
26日にマザーズ市場へ上場、公開価格は2730円。前場は初値形成に至らず。《FA》
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