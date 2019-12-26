ＫＴＫ　年初来高値を更新、20年8月期第1四半期の営業利益17.2％増、進捗率41.7％／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:10JST <3035> ＫＴＫ 431 +2
年初来高値を更新。20年8月期第1四半期（19年8-11月）の営業利益を前年同期比17.2％増の1.20億円と発表している。消費税率引き上げによる一時的な駆け込み需要やWindows10への切り替えに伴う特需が貢献した。製造・調達コストの削減も利益押し上げに寄与した。通期予想は前期比0.7％増の2.88億円で据え置いた。進捗率は41.7％に達しており、上方修正への期待が広がっていたが、株価は朝高後、上げ幅を縮めている。《HH》
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