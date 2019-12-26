ＷＤＢココ　IPO2日目、初値3400円、公開価格の2.22倍　医薬品の安全性情報管理受託／新興市場スナップショット



*09:37JST <7079> ＷＤＢココ 3425 -

公開価格（1530円）の2.22倍となる3400円で初値を付けた。25日に上場したが、買い注文が殺到し、取引が成立しなかった。会社設立は84年8月23日。主な事業は医薬品の安全性情報管理の受託サービス。20年3月期の営業利益予想は前期比19.1％増の4.02億円。受注残更新で既契約の大部分が継続され、一部で増額されていることから利益が拡大する見通し。第2四半期累計の実績は2.90億円だった。進捗率は72.1％。《HH》