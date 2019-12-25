記事提供元：フィスコ
*17:12JST 【M&A速報：2019/12/25（2）】住友商事、鉱山機械の予知保全システム開発の豪Relialytics社に出資
■住友商事<8053>、AIによる鉱山機械の予知保全システム開発の豪Relialytics社に出資
■モルフォ<3653>、セキュリティに特化したシステムインテグレーターのセキュアに出資
■インターネットメディア事業のキュービック、マッチングアプリなど運営のParasolと資本業務提携
■少人数私募債発行支援サービス運営のSiiibo、East VenturesなどからシリーズAラウンドで3,800万円の資金調達を実施
■受験アプリ『耳勉』開発の耳勉、毎日みらい創造ラボから資金調達を実施
■ツナグGHD<6551>、動画面接プラットフォーム『HARUTAKA』運営のZENKIGENのB種優先株を引き受け
■作業支援ロボット開発のイノフィス、ハイレックスコーポレーション<7279>などから約35億円超の第三者割当増資を実施
■倉元製作所<5216>、事業再生ADR手続きの正式申請・受理を発表
■中電工<1941>、ニューホライズンキャピタル投資先の昭和コーポレーションを買収
■経営コンサルティング事業の富士教育創研、サイネックス<2376>の一部株式を取得 同社筆頭株主に
■東都水産<8038>、子会社の埼玉県魚市場と川越水産市場を吸収合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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