マーケット RSS

 

壱番屋は香港デモの影響で今期の予想売上高を減額するが国内好調で収益は増額修正

2019年12月25日 16:50

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■今2月期、営業利益は12%引き上げて51.90億円の見込み(前期比16.8%の増加)に

　壱番屋<7630>(東1)は12月25日の取引終了後、今2月期の連結業績予想の修正を発表し、売上高は前回予想に比べて微減となる一方、各利益はそれぞれ上回る見込みとした。

　売上高は、国内で当初予想を上回る見込みであるものの、香港で発生しているデモの影響等により、海外で予想に満たない見込みであること等から、従来予想を0.1%引き下げて512.30億円の見込み(前期比では2.0%の増加)とした。

　一方、収益は、、国内既存店売上が堅調であることに加え、人件費や広告宣伝費等の販管費が予想を下回る見込みであること等から、営業利益は同じく12.1%引き上げて51.90億円の見込み(同16.8%の増加)とし、親会社株主に帰属する当期純利益は同6.6%引き上げて32.40億円の見込み(同16.2%の増加)とした。増額後の予想1株利益は101円49銭。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
クリーク・アンド・リバー社は上値試す、２０年２月期大幅増益予想（2019/08/08）
ＴＡＣは調整一巡、２０年３月期減益予想だが１Ｑは２桁経常増益（2019/08/08）
ゼリア新薬工業は調整一巡、２０年３月期大幅増益予想、１Ｑ減益だが進捗率順調（2019/08/06）
テクマトリックスは上値試す、２０年３月期増収増益・連続増配予想で１Ｑ順調（2019/08/06）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：続伸で61.11ドル、主要産油国による減産体制への期待残る
  2. NY原油：小幅高で60.52ドル、需給良好との見方は変わらず
  3. 25日上場のAIinsideは買い気配のまま公開価格3600円の50%高(10時45分現在)
  4. 前日に動いた銘柄 part1 千趣会、タカラトミー、ユニゾHDなど
  5. FUJI　大幅反発、受注好調来期業績回復を想定で国内証券が格上げ
  1. 3大デベロッパー株との付き合い方
  2. NY原油：反落、米国の石油掘削装置の稼働数が増加
  3. 【特集】経済対策関連株、半導体・5G関連のハイテク株にアプローチ
  4. NATTY　SWANKYは反発の動き、20年6月期大幅増収増益予想
  5. NY原油：小幅反落で60.93ドル、米週次統計で原油在庫が予想ほど減らず
  1. NY原油：反落、OPEC総会での協調減産の可能性低い
  2. ノーリツがシステムキッチンなどからの撤退を発表しクリナップに注目集まる
  3. 3メガバンクを株式投資の対象とする場合の一考察
  4. 自衛隊・元統合幕僚長 岩崎茂氏インタビュー これから日本は韓国とどう向き合うべきか vol.1【フィスコ 株・..
  5. 3大デベロッパー株との付き合い方

広告

写真で見るニュース

  • クロスゲート金沢のイメージ（オリックス発表資料より）
  • フェラーリの最新モデル・ローマ（画像: フェラーリ発表資料より）
  • 新型車ヤリス（写真：トヨタ自動車発表資料より）
  • （画像: 日産自動車の発表資料より）
  • 日本から名称を提案した系外惑星系の星野写真（c) 大西浩次
  • スカイライン400R（画像: 日産自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

緊急度判定支援システムの共同研究の概念図（画像：日立製作所の発表資料より）

AIが119番通報の緊急度判定を支援　京都橘大と日立が共同研究

フリーアドレスとなっているカルビーの本社オフィス（画像: カルビーの発表資料より）

カルビーが取り組んだ「働き方」改革、そして今

日本カー・オブ・ザ・イヤー2019-2020のトヨタ・RAV4（画像: トヨタ自動車の発表資料より）

【2019年末企画】カーオブザイヤー・10ベストカーから見える2019年の世界の自動車 (3/3)

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  2. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  3. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  4. 山崎元の“やってはいけない"資産運用 もう銀行・証券会社にだまされない! (TJMOOK)
  5. はじめての日経225オプション投資