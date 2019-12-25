ネットイヤー　ストップ高、グループ企業がブロックチェーン開発支援のALISと協業／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:21JST <3622> ネットイヤー 715 +100
ストップ高。グループ企業のトライバルメディアハウス（東京都中央区）がソーシャルメディアの運営や企業向けブロックチェーン開発支援を行うALIS（東京都渋谷区）と協業すると発表している。ブロックチェーン技術を活用した仮想通貨やトークン機能により価値移転をスムーズにするサービスの開発などを目指す。ブロックチェーン関連としてテーマ性があることに加え、株価が200日移動平均線を上抜けたことも好感されているようだ。《HH》
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