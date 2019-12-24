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【M&A速報：2019/12/24（2）】三菱ケミカル、グループ内の建築・建材関連事業を三菱ケミカルインフラテックに集約

2019年12月24日 17:11

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記事提供元：フィスコ


*17:11JST 【M&A速報：2019/12/24（2）】三菱ケミカル、グループ内の建築・建材関連事業を三菱ケミカルインフラテックに集約
■三菱ケミカル、グループ内の建築・建材関連事業を三菱ケミカルインフラテックに集約

■ブティックス<9272>、介護用品・健康器具のｅコマースサイト運営事業を福祉用品レンタル業のヤマシタに譲渡

■西部ガス<9536>、ガス配給事業のベトナムPetroVietnam Low Pressure Gas Distribution社を持ち分法適用関連会社化

■西部ガス<9536>、純粋持株会社体制などグループ新体制への移行検討開始

■ユニリタ<3800>、自己株TOBを終了

■投資会社の英Baillie Gifford社、ワコム<6727>に追加出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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  • 「マクラーレン620R」（写真: マクラーレンの発表資料より）
 

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