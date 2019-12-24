記事提供元：フィスコ
*17:11JST 【M&A速報：2019/12/24（2）】三菱ケミカル、グループ内の建築・建材関連事業を三菱ケミカルインフラテックに集約
■三菱ケミカル、グループ内の建築・建材関連事業を三菱ケミカルインフラテックに集約
■ブティックス<9272>、介護用品・健康器具のｅコマースサイト運営事業を福祉用品レンタル業のヤマシタに譲渡
■西部ガス<9536>、ガス配給事業のベトナムPetroVietnam Low Pressure Gas Distribution社を持ち分法適用関連会社化
■西部ガス<9536>、純粋持株会社体制などグループ新体制への移行検討開始
■ユニリタ<3800>、自己株TOBを終了
■投資会社の英Baillie Gifford社、ワコム<6727>に追加出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 夢真HDの夢真、建設技術者求人サイト「俺の夢」のFacebookに業界情報などのコラムも掲載開始 12/24 16:53
- 新興市場銘柄ダイジェスト:ジョルダンはストップ高、247がストップ安 12/24 16:28
- ディア・ライフ 東京・新宿区に商業店舗ビル用地、北区にマンション開発用地を取得 12/24 16:26
- 出来高変化率ランキング（14時台）～ITbookHD、日本通信などがランクイン 12/24 14:49
- サンコーテクノが後場一段と強含む、「5G」基地局などの需要にも期待強まる 12/24 14:41
広告
広告
広告