*09:00JST 【M&A速報：2019/12/23（2）】マイスターエンジニアリング<4695>、MBOが成立 上場廃止へ
■マイスターエンジニアリング<4695>、MBOが成立 上場廃止へ
■ツクイ<2398>、介護業のアサヒサンクリーンより訪問介護事業を譲り受け
■メディアスHD<3154>、医療機器販売・賃貸のアクティブメディカルを買収
■ジューテックHD<3157>、プレカット加工の角野産業を買収
■エディオン<2730>、プログラミング教室など運営の夢見るを子会社化
■中国市場向けマーケティング支援のトレンドExpress、新設子会社を設立し中国SNSデータ分析の普千と経営統合
■インフルエンサー支援事業のエビリー、NTTドコモ・ベンチャーズなどから総額2.5億円の資金調達を実施
■ブシロード<7803>、グループ内再編を実施
■Eストアー<4304>、ヤフー子会社でECサイト構築ソフトウェア開発のコマース21を買収
■あすか製薬<4514>、持株会社体制への移行に関する準備開始を発表
■東和薬品<4553>、スペインの大手医薬メーカーのエステベ社傘下のジェネリック医薬品事業子会社を買収
■ニチレキ<5011>、埋設型伸縮装置製造・販売のヒートロック工業を子会社化
■コマニー<7945>、子会社でパーティション製造の中国の格満林(南京)新型建材科技の全出資持分を譲渡
■トーホー<8142>、業務用食品卸売の香港Suitfit社を買収
■石塚硝子<5204>、紙容器関連事業の新会社設立について王子HD<3861>と合弁基本合意書締結を決議
■フジコー<2405>、MBOが成立 上場廃止へ
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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