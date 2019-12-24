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【M&A速報：2019/12/23（2）】マイスターエンジニアリング<4695>、MBOが成立　上場廃止へ

2019年12月24日 09:00

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記事提供元：フィスコ


*09:00JST 【M&A速報：2019/12/23（2）】マイスターエンジニアリング<4695>、MBOが成立　上場廃止へ
■マイスターエンジニアリング<4695>、MBOが成立　上場廃止へ

■ツクイ<2398>、介護業のアサヒサンクリーンより訪問介護事業を譲り受け

■メディアスHD<3154>、医療機器販売・賃貸のアクティブメディカルを買収

■ジューテックHD<3157>、プレカット加工の角野産業を買収

■エディオン<2730>、プログラミング教室など運営の夢見るを子会社化

■中国市場向けマーケティング支援のトレンドExpress、新設子会社を設立し中国SNSデータ分析の普千と経営統合

■インフルエンサー支援事業のエビリー、NTTドコモ・ベンチャーズなどから総額2.5億円の資金調達を実施

■ブシロード<7803>、グループ内再編を実施

■Eストアー<4304>、ヤフー子会社でECサイト構築ソフトウェア開発のコマース21を買収

■あすか製薬<4514>、持株会社体制への移行に関する準備開始を発表

■東和薬品<4553>、スペインの大手医薬メーカーのエステベ社傘下のジェネリック医薬品事業子会社を買収

■ニチレキ<5011>、埋設型伸縮装置製造・販売のヒートロック工業を子会社化

■コマニー<7945>、子会社でパーティション製造の中国の格満林(南京)新型建材科技の全出資持分を譲渡

■トーホー<8142>、業務用食品卸売の香港Suitfit社を買収

■石塚硝子<5204>、紙容器関連事業の新会社設立について王子HD<3861>と合弁基本合意書締結を決議

■フジコー<2405>、MBOが成立　上場廃止へ

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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  • （画像: 日産自動車の発表資料より）
  • 日本から名称を提案した系外惑星系の星野写真（c) 大西浩次
  • スカイライン400R（画像: 日産自動車の発表資料より）
  • アルマ望遠鏡で観測した18個の銀河の炭素ガスのデータを重ね合わせ（赤色で表示）、ハッブル宇宙望遠鏡による銀河の星の分布画像（青色で表示）と合成した画像。炭素ガスが星の分布よりも大きく外側まで広がっていることがわかる。(c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), NASA/ESA Hubble Space Telescope, Fujimoto et al.
  • 「マクラーレン620R」（写真: マクラーレンの発表資料より）
 

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