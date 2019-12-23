豊商事がストップ高、筆頭株主の保有株式の公開買付が注目される

■買付価格は1株550円。EVOLUTION JAPANの保有株式265万2200株(所有割合31.88%)を買い付けると発表

豊商事<8747>(JQS)は12月23日、何度もストップ高の674円(100円高)で売買され、13時30分現在はストップ高買い気配となっている。自己株式の公開買付を20日の取引終了後に発表し、注目集中となった。

発表によると、筆頭株主であるEVOLUTION JAPAN株式会社(米国金融グループ Evolution Financial Group傘下の日本法人)より、「同社が保有する当社普通株式を当社が自己株式として取得することの打診」が2018年10月にあり、2019年8月から具体的な検討を開始してきた。

買付価格は1株550円。EVOLUTION JAPANの保有株式数は265万2200株(所有割合31.88%)を買いつけるとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・クリーク・アンド・リバー社は上値試す、２０年２月期大幅増益予想（2019/08/08）

・ＴＡＣは調整一巡、２０年３月期減益予想だが１Ｑは２桁経常増益（2019/08/08）

・ゼリア新薬工業は調整一巡、２０年３月期大幅増益予想、１Ｑ減益だが進捗率順調（2019/08/06）

・テクマトリックスは上値試す、２０年３月期増収増益・連続増配予想で１Ｑ順調（2019/08/06）