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豊商事がストップ高、筆頭株主の保有株式の公開買付が注目される

2019年12月23日 13:48

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■買付価格は1株550円。EVOLUTION　JAPANの保有株式265万2200株(所有割合31.88%)を買い付けると発表

　豊商事<8747>(JQS)は12月23日、何度もストップ高の674円(100円高)で売買され、13時30分現在はストップ高買い気配となっている。自己株式の公開買付を20日の取引終了後に発表し、注目集中となった。

　発表によると、筆頭株主であるEVOLUTION　JAPAN株式会社(米国金融グループ　Evolution　Financial　Group傘下の日本法人)より、「同社が保有する当社普通株式を当社が自己株式として取得することの打診」が2018年10月にあり、2019年8月から具体的な検討を開始してきた。

　買付価格は1株550円。EVOLUTION　JAPANの保有株式数は265万2200株(所有割合31.88%)を買いつけるとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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