ASIANSTARが香港子会社に対する債権を株式化し財務内容の強化など図る

■1.8億円相当のDES(デット・エクイティ・スワップ)を発表
ASIAN STAR(エイシアン・スター)<8946>(JQS)は12月20日の取引終了後、連結子会社・柏雅資本集団控股有限公司(香港特別行政区、以下「柏雅香港」)に対する債権の株式化(DES:デット・エクイティ・スワップ)を発表した。
連結子会社・柏雅香港に対する貸付金2.10億円のうち、1.81億円についてDESを実施し、柏雅香港が新たに発行する株式の100%をASIAN STARに割り当てる。発行新株式数は1270万株(発行価額は1株につき1香港ドル)。発行総額は12,70万香港ドル(約1.81億円)。増資後の株主構成もASIAN STARが100%保有する完全子会社であることに変更はない。
これにより、柏雅香港の債務の削減、および財務内容の強化・改善を図り、今後の為替レートの変動にともなう有利子負債に係る為替差損益の発生リスクの回避を目的とする。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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