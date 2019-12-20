*13:03JST 【M&A速報：2019/12/20（1）】エア・ウォーター、ベトナムのパシフィックペトロ社とLPガス合弁事業開始
■エア・ウォーター<4088>、ベトナムの大手LPガス事業者パシフィックペトロ社とLPガス合弁事業を開始
■アイナボHD<7539>、子会社アベルコの高級浴槽「アルティス」事業を分社化
■新田ゼラチン<4977>、コラーゲンケーシング製造子会社の米ニッタケーシングズ Inc.などを譲渡
■日本産業パートナーズ、日本アビオニクス<6946>へのTOBを12月20日から開始
■農業ロボット開発のレグミン、静岡キャピタルなどから約1.3億円の資金調達を実施
■シニア向けコミュニティサービス「趣味人倶楽部」運営のオースタンス、資金調達を実施
■VR技術を応用したリハビリテーション用医療機器開発のメディブイアール(mediVR)、シリーズAで総額2.9億円の資金調達を実施
■住友林業<1911>、豪州西オーストラリア州で住宅事業展開のScott Park Groupを買収
■日本産業推進機構グループ、美容院向けヘアケアメニュー「S-AQUA」製造のnext innovationの株式取得
■ソフィアHD<6942>傘下のルナ調剤、和歌山県で調剤薬局展開のわかば薬局を買収
■ベンチャー支援のアーキタイプ、本日上場のINCLUSIVE<7078>株式を一部売却 出資比率4.87％に
■放電精密加工研究所<6469>、タイの持ち分法適用関連会社KYODO DIE-WORKS(THAILAND)社に追加出資し子会社化
■NTTデータ<9613>、米国連邦政府のヘルスケア関連分野の顧客向けアプリ開発会社NET ESOLUTIONS CORPORATIONを買収
■九州電力<9508>グループ、日揮HD<1963>からアラブ首長国連邦のタウィーラB発電造水事業運営会社などの株式取得
■宮崎大学発ベンチャーでサクラマスの循環型養殖事業のSmolt、GxPartners LLPなどから資金調達を実施
■ソニービジネスソリューション、AIを活用した情報解析ソリューション提供のスペクティ(Spectee)に出資
■SBIホールディングス<8473>、中国・平安グループと地域金融機関向けにフィンテックサービスを提供する合弁会社設立
■ICTインフラサービス提供のユニアデックス、ワイヤレスゲート<9419>子会社のLTE-Xと資本業務提携
■日本工営<1954>、蓄電池アグリゲーション事業等展開のベルギーYUSO社に出資
■シグマクシス<6088>、保有するローソンデジタルイノベーション株すべてをローソン<2651>に譲渡
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 【IPO】スペースマーケット<4487> 初値は1306円（公開価格590円） 12/20 12:51
- ジェイ・エス・ビー 19年10月期増収・2ケタ増益、不動産賃貸管理事業・高齢者住宅事業ともに順調に推移 12/20 12:24
- イード 学研プラスより「アニメディア」等のアニメ関連事業を取得、日本を代表するアニメディアグループに 12/20 12:17
- 建設技研 大幅続伸、12月期配当予想の引き上げを発表 12/20 11:29
- 出来高変化率ランキング（10時台）～ニューフレア、Jストリームなどがランクイン 12/20 11:28
広告
広告
広告