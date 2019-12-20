マーケット RSS

 

【M&A速報：2019/12/20（1）】エア・ウォーター、ベトナムのパシフィックペトロ社とLPガス合弁事業開始

2019年12月20日 13:03

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:03JST 【M&A速報：2019/12/20（1）】エア・ウォーター、ベトナムのパシフィックペトロ社とLPガス合弁事業開始
■エア・ウォーター<4088>、ベトナムの大手LPガス事業者パシフィックペトロ社とLPガス合弁事業を開始

■アイナボHD<7539>、子会社アベルコの高級浴槽「アルティス」事業を分社化

■新田ゼラチン<4977>、コラーゲンケーシング製造子会社の米ニッタケーシングズ Inc.などを譲渡

■日本産業パートナーズ、日本アビオニクス<6946>へのTOBを12月20日から開始

■農業ロボット開発のレグミン、静岡キャピタルなどから約1.3億円の資金調達を実施

■シニア向けコミュニティサービス「趣味人倶楽部」運営のオースタンス、資金調達を実施

■VR技術を応用したリハビリテーション用医療機器開発のメディブイアール(mediVR)、シリーズAで総額2.9億円の資金調達を実施

■住友林業<1911>、豪州西オーストラリア州で住宅事業展開のScott Park Groupを買収

■日本産業推進機構グループ、美容院向けヘアケアメニュー「S-AQUA」製造のnext innovationの株式取得

■ソフィアHD<6942>傘下のルナ調剤、和歌山県で調剤薬局展開のわかば薬局を買収

■ベンチャー支援のアーキタイプ、本日上場のINCLUSIVE<7078>株式を一部売却　出資比率4.87％に

■放電精密加工研究所<6469>、タイの持ち分法適用関連会社KYODO DIE-WORKS(THAILAND)社に追加出資し子会社化

■NTTデータ<9613>、米国連邦政府のヘルスケア関連分野の顧客向けアプリ開発会社NET ESOLUTIONS CORPORATIONを買収

■九州電力<9508>グループ、日揮HD<1963>からアラブ首長国連邦のタウィーラB発電造水事業運営会社などの株式取得

■宮崎大学発ベンチャーでサクラマスの循環型養殖事業のSmolt、GxPartners LLPなどから資金調達を実施

■ソニービジネスソリューション、AIを活用した情報解析ソリューション提供のスペクティ(Spectee)に出資

■SBIホールディングス<8473>、中国・平安グループと地域金融機関向けにフィンテックサービスを提供する合弁会社設立

■ICTインフラサービス提供のユニアデックス、ワイヤレスゲート<9419>子会社のLTE-Xと資本業務提携

■日本工営<1954>、蓄電池アグリゲーション事業等展開のベルギーYUSO社に出資

■シグマクシス<6088>、保有するローソンデジタルイノベーション株すべてをローソン<2651>に譲渡

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：小幅反落で60.93ドル、米週次統計で原油在庫が予想ほど減らず
  2. フロンティアインターナショナルは急伸、20年4月期2Q累計大幅増益と順調
  3. 原油はテクニカル的に高値警戒か サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  4. 生化学工業は戻り試す、20年3月期大幅営業・経常増益予想
  5. 加賀電子は17年高値目指す、20年3月期上振れの可能性でM&A戦略も加速
  1. ビジョナリーHDがストップ高、エムスリーとの資本業務提携を好感
  2. 国内株式市場見通し：日経平均は昨年10月のバブル後高値を意識へ
  3. シャープが約1年ぶりに1800円台、米中貿易協議の進展を背景に注目再燃
  4. NY原油：小幅反落で60.93ドル、米週次統計で原油在庫が予想ほど減らず
  5. NY原油：上昇、対中追加関税の発動回避を好感した買いが入る
  1. NY原油：反落、OPEC総会での協調減産の可能性低い
  2. ノーリツがシステムキッチンなどからの撤退を発表しクリナップに注目集まる
  3. 3メガバンクを株式投資の対象とする場合の一考察
  4. 自衛隊・元統合幕僚長 岩崎茂氏インタビュー これから日本は韓国とどう向き合うべきか vol.1【フィスコ 株・..
  5. チタン工業が逆行高、東芝とリチウム2次電池の特許取得と伝わる

広告

写真で見るニュース

  • アルマ望遠鏡で観測した18個の銀河の炭素ガスのデータを重ね合わせ（赤色で表示）、ハッブル宇宙望遠鏡による銀河の星の分布画像（青色で表示）と合成した画像。炭素ガスが星の分布よりも大きく外側まで広がっていることがわかる。(c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), NASA/ESA Hubble Space Telescope, Fujimoto et al.
  • 「マクラーレン620R」（写真: マクラーレンの発表資料より）
  • 国産材を外壁に活用したマクドナルド五条桂店（日本マクドナルド発表資料より）
  • （画像: ウェブリオの発表資料より）
  • ジャガー・I-PACE（画像: ジャガー・ランドローバーの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

ワークスタイリングSHARE（画像: 三井不動産の発表資料より）

法人向けシェアオフィスが拡大

(c) 123rf

ソフトバンクGと孫正義会長の天国と地獄 (5) サウジ系ファンドは、再度SVFに出資するか?

ボーイング737 MAX 8型機（c）123rf

【自動操縦に警鐘】安全確保のはずが! ボーイング737MAX生産停止 (2/2)

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. はじめての日経225オプション投資
  2. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  3. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  4. 山崎元の“やってはいけない"資産運用 もう銀行・証券会社にだまされない! (TJMOOK)
  5. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)