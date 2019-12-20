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建設技術研究所は12月期末配当の増額が好感されて高値に迫る

2019年12月20日 09:58

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■従来予想比10円増額して同35円の見込みと発表

　建設技術研究所<9621>(東1)は12月20日、大きく出直って始まり、取引開始後に2278円(115円高)まで上げて2000年以降の最高値2295円(2019年12月13日、株式分割など調整後)に迫っている。

　19日の取引終了後、12月期末配当の予想を1株当たり従来予想比10円増額して同35円の見込みと発表。好感されている。12月期の配当や優待を受ける権利確定日(権利付最終日)は、今年は12月26日になる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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