建設技術研究所は12月期末配当の増額が好感されて高値に迫る

■従来予想比10円増額して同35円の見込みと発表

建設技術研究所<9621>(東1)は12月20日、大きく出直って始まり、取引開始後に2278円(115円高)まで上げて2000年以降の最高値2295円(2019年12月13日、株式分割など調整後)に迫っている。

19日の取引終了後、12月期末配当の予想を1株当たり従来予想比10円増額して同35円の見込みと発表。好感されている。12月期の配当や優待を受ける権利確定日(権利付最終日)は、今年は12月26日になる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・クリーク・アンド・リバー社は上値試す、２０年２月期大幅増益予想（2019/08/08）

・ＴＡＣは調整一巡、２０年３月期減益予想だが１Ｑは２桁経常増益（2019/08/08）

・ゼリア新薬工業は調整一巡、２０年３月期大幅増益予想、１Ｑ減益だが進捗率順調（2019/08/06）

・テクマトリックスは上値試す、２０年３月期増収増益・連続増配予想で１Ｑ順調（2019/08/06）