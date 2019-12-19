*18:57JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は152円04銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年3月限
寄付152円09銭 高値152円12銭 安値152円02銭 引け152円04銭
売買高総計14302枚
2年 407回 -0.115％
5年 141回 -0.095％
10年 356回 -0.005％
20年 170回 0.295％
債券先物3月限は、152円09銭で取引を開始。米国の景気先行き見通し改善にともなう長期金利の上昇を受けて売りが優勢になり、152円12銭から152円02銭まで下落した。その後、市場の予想通り日銀が金融政策の現状維持を決定し、取引終了後の黒田日銀総裁の会見見極めムードが広がり、もみ合いになった。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は1.64％、10年債は1.94％、30年債は2.37％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.23％、英国債は0.80％、オーストラリア10年債は1.27％、NZ10年債は1.58％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:00 英中銀が政策金利発表（0.75％に据え置き予想）
・22:30 米・12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：8.0、11月：10.4）
・22:30 米・7-9月期経常収支（予想：-1220億ドル、4-6月期：-1282億ドル）
・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.5万件、前回：25.2万件）
・24:00 米・11月景気先行指数（前月比予想：+0.1％、10月：-0.1％）
・24:00 米・11月中古住宅販売件数（予想：544万戸、10月：546万戸）《KK》
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