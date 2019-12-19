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出来高変化率ランキング（14時台）～YKT、前田製などがランクイン

2019年12月19日 14:54

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記事提供元：フィスコ


*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～YKT、前田製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月19日　14:39　現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<4217> 日立化成　　　　　 　11115100 　826200　 1245.33% 11.52%
<4779> ソフトブレーン　　 　1097600 　151040　 626.69% 4.6%
<3223> エスエルディー　　 　110700 　17720　 524.72% 8.71%
<6030> アドベンチャ　　　 　258000 　43340　 495.29% 7.4%
<9418> USENNEX　　 　531200 　99700　 432.80% 7.15%
<4772> ストリームM　　　 　4900000 　945900　 418.03% 30.49%
<4443> Sansan　　　 　591000 　138880　 325.55% -5.8%
<4004> 昭電工　　　　　　 　7471100 　1767220　 322.76% -2.78%
<3559> ピーバン　　　　　 　381600 　93820　 306.74% 2.63%
<7800> アミファ　　　　　 　164400 　41940　 291.99% 6.38%
<6615> UMCエレ　　　　 　1264300 　353360　 257.79% -13.57%
<6862> ミナトHD　　　　 　779700 　222760　 250.02% 8.98%
<4449> ギフティ　　　　　 　743900 　217420　 242.15% 6.62%
<3758> アエリア　　　　　 　941000 　275660　 241.36% 3.29%
<4251> 恵和　　　　　　　 　1946600 　606120　 221.16% 17.96%
<3934> ベネフィットJ　　 　236100 　85660　 175.62% 10.46%
<6901> 沢藤電　　　　　　 　60900 　22180　 174.57% -2.47%
<8877> エスリード　　　　 　70900 　26200　 170.61% 2.38%
<8095> イワキ　　　　　　 　405000 　152760　 165.12% -3.12%
<9880> イノテック　　　　 　181100 　69700　 159.83% 3.2%
<6378> 木村化　　　　　　 　2444500 　945140　 158.64% 1.8%
<2925> ピックルス　　　　 　83200 　32920　 152.73% -4.15%
<7867> タカラトミー　　　 　914200 　367120　 149.02% 3.46%
<2372> アイロムG　　　　 　219800 　93400　 135.33% 3%
<2693>* YKT　　　　　　 　294600 　125520　 134.70% 1.26%
<3625> テックファーム　　 　178900 　78100　 129.07% 2.28%
<6677> エスケーエレク　　 　106900 　46860　 128.13% 2.39%
<6444> サンデンHD　　　 　1121800 　495420　 126.43% 8.75%
<6281>* 前田製　　　　　　 　81100 　36840　 120.14% 5.19%
<6274>* ヤマハモーター　　 　942500 　431820　 118.26% 5.3%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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