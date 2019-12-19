*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～YKT、前田製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月19日 14:39 現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
（直近5日平均出来高比較）
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
<4217> 日立化成 11115100 826200 1245.33% 11.52%
<4779> ソフトブレーン 1097600 151040 626.69% 4.6%
<3223> エスエルディー 110700 17720 524.72% 8.71%
<6030> アドベンチャ 258000 43340 495.29% 7.4%
<9418> USENNEX 531200 99700 432.80% 7.15%
<4772> ストリームM 4900000 945900 418.03% 30.49%
<4443> Sansan 591000 138880 325.55% -5.8%
<4004> 昭電工 7471100 1767220 322.76% -2.78%
<3559> ピーバン 381600 93820 306.74% 2.63%
<7800> アミファ 164400 41940 291.99% 6.38%
<6615> UMCエレ 1264300 353360 257.79% -13.57%
<6862> ミナトHD 779700 222760 250.02% 8.98%
<4449> ギフティ 743900 217420 242.15% 6.62%
<3758> アエリア 941000 275660 241.36% 3.29%
<4251> 恵和 1946600 606120 221.16% 17.96%
<3934> ベネフィットJ 236100 85660 175.62% 10.46%
<6901> 沢藤電 60900 22180 174.57% -2.47%
<8877> エスリード 70900 26200 170.61% 2.38%
<8095> イワキ 405000 152760 165.12% -3.12%
<9880> イノテック 181100 69700 159.83% 3.2%
<6378> 木村化 2444500 945140 158.64% 1.8%
<2925> ピックルス 83200 32920 152.73% -4.15%
<7867> タカラトミー 914200 367120 149.02% 3.46%
<2372> アイロムG 219800 93400 135.33% 3%
<2693>* YKT 294600 125520 134.70% 1.26%
<3625> テックファーム 178900 78100 129.07% 2.28%
<6677> エスケーエレク 106900 46860 128.13% 2.39%
<6444> サンデンHD 1121800 495420 126.43% 8.75%
<6281>* 前田製 81100 36840 120.14% 5.19%
<6274>* ヤマハモーター 942500 431820 118.26% 5.3%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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