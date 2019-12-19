12/19の強弱材料

記事提供元：フィスコ
*09:00JST 12/19
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（8827.74、+4.38)
・シカゴ日経225先物は上昇（23875、大阪比+65）
・1ドル109円50-60銭
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
弱気材料
・日経平均は下落（23934.43、-131.69）
・NYダウは下落（28239.28、-27.88）
・SOX指数は下落（1820.29、-1.63）
・VIX指数は上昇（12.58、+0.29）
・米原油先物は下落（60.93、-0.01）
・米長期金利は上昇
・消費増税の景気下押し
・香港デモ長期化
留意事項
・対内対外証券投資（先週）
・工作機械受注（11月）
・日銀金融政策決定会合（2日目）
・黒田日銀総裁が記者会見
・経済財政諮問会議
・未来投資会議
・SREホールディングスが新規上場
・ランディックスが新規上場
・英小売売上高指数（11月）
・米経常収支（7-9月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（12月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米中古住宅販売件数（11月）《ST》
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