12/19の強弱材料



*09:00JST 12/19

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（8827.74、+4.38)

・シカゴ日経225先物は上昇（23875、大阪比+65）

・1ドル109円50-60銭

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

弱気材料

・日経平均は下落（23934.43、-131.69）

・NYダウは下落（28239.28、-27.88）

・SOX指数は下落（1820.29、-1.63）

・VIX指数は上昇（12.58、+0.29）

・米原油先物は下落（60.93、-0.01）

・米長期金利は上昇

・消費増税の景気下押し

・香港デモ長期化

留意事項

・対内対外証券投資（先週）

・工作機械受注（11月）

・日銀金融政策決定会合（2日目）

・黒田日銀総裁が記者会見

・経済財政諮問会議

・未来投資会議

・SREホールディングスが新規上場

・ランディックスが新規上場

・英小売売上高指数（11月）

・米経常収支（7-9月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（12月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米中古住宅販売件数（11月）《ST》